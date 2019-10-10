ВСУ повторно сорвали отвод сил у Золотого

Украинские военные повторно сорвали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотого в Донбассе, сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

«Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке №2 «Золотое». К сожалению, приходится констатировать факт, что эта наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты во второй раз с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнет выполнять минские договоренности, к сожалению, тоже не сработала», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду украинские военные сорвали отвод сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе, где ВСУ открыли огонь.

Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона срывом процесса разведения сил поставила под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки».