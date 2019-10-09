ВСУ открыли огонь на участке в Донбассе вопреки планам по отводу сил

Украинские силовики открыли огонь вблизи Петровского в Донбассе накануне разведения сил и средств, однако ополченцы готовы к отводу сил, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«С украинской стороны идет стрелковый огонь в нашем направлении, что является нарушением режима прекращения огня и ранее данных украинской стороной гарантий безопасности. Это провокационный обстрел», – приводит его слова РИА «Новости».

Между тем представители ОБСЕ и ДНР уже прибыли в район Петровского, где должен начаться отвод сил. На месте присутствует замглавы комиссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон.

Отмечается, что в течение 30 дней стороны должны отвести войска, разобрать фортификации и провести разминирование. В настоящее время точное время отвода сил не известно. Стороны должны будут запустить белые сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод сил.

Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Золотое в ЛНР накануне разведения сил и средств.

В начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом и подписали «формулу Штайнмайера». Вопреки этому в понедельник Киев отменил отвод сил в Донбассе, назначенный на 7 октября. Новая дата отвода войск была назначена на среду, 9 октября. После этого украинские националисты пообещали занять позиции ВСУ в Донбассе.

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