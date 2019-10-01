Грызлов заявил о согласовании «формулы Штайнмайера» всеми сторонами переговоров

«Формулу Штайнмайера» согласовали все участники Контактной группы по урегулированию в Донбассе, ее должны имплементировать в украинское законодательство, заявил полпред России Борис Грызлов.

«Таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании Контактной группы затормозило подписание этой формулы», – передает его слова ТАСС.

Он также сообщил, что на встрече Контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Петровском и Золотом.

«Начало выполнения мероприятий графика разведения намечено на 7 октября», – рассказал Грызлов.

Напомним, во вторник Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» об особом статусе Донбасса. Он заявил, что теперь украинским властям предстоит разработать закон с включением этой «формулы».