Украинские националисты пообещали занять позиции ВСУ в Донбассе в случае отвода войск

Заместитель командира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт заявил, что националисты не собираются покидать позиции, более того, займут позиции, оставленные украинскими силовиками в случае отвода войск.

«Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», – передает его слова «Лига.net».

Он отметил, что среди националистов объявлена мобилизация, чтобы «в случае опасности» не отдать «ни метра украинской земли».

Кроме того, Гергерт заявил, что бойцы нацбатальонов намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Накануне Киев отменил отвод сил в Донбассе, назначенный на 7 октября. Была назначена новая дата отвода войск.

В начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом и подписали «формулу Штайнмайера».

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