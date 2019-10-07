Названа дата начала отвода войск с линии соприкосновения в Донбассе

Отвод войск на линии соприкосновения в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское планируется начать 9 октября, пишут СМИ со ссылкой на источник, близкий к минскому переговорному процессу.

«Сегодня начали реализовываться достигнутые 1 октября договоренности по разведению, которые должны вступить в практическую фазу 9 октября», – цитирует собеседника ТАСС.

Напомним, в начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом, ДНР и ЛНР передали ОБСЕ необходимые для разведения сил в Донбассе данные.

Однако Киев отменил отвод сил в Донбассе, намеченный на 7 октября, а в ДНР сообщили о резком обострении ситуации по всей линии фронта.