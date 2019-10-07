ДНР заявила о резком обострении ситуации по всей линии фронта

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об обострении на линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. (...) Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить», – сказал Басурин, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что на данный момент от обстрелов пострадало около 12 домов в трех населенных пунктах. «Если брать окраины Петровского (участок разведения сил и средств – прим. ВЗГЛЯД), то там были мины 120 мм и 82 мм», – добавил представитель милиции.

При этом официальный представитель ДНР в СЦКК Алексей Лукьянченко отметил, что ДНР со своей стороны готовится к разведению сил в селе Петровское.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, которое было запланировано на понедельник, не началось, так как эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Кроме того, в минобороны Украины заявили, что противник в понедельник 20 минут вел обстрел в районе Золотого.

Ранее ДНР и ЛНР передали ОБСЕ необходимые для разведения сил в Донбассе данные.

Напомним, в начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом.

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