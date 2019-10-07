ДНР и ЛНР передали ОБСЕ необходимые для разведения сил в Донбассе данные

Представители провозглашенной Донецкой народной республики передали миссии ОБСЕ информацию о нахождении сил и средств народной милиции для начала процесса разведения сил в районе Петровского, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ДНР сообщил РИА «Новости», что была передана информация об исходном нахождении сил и средств народной милиции на данном участке. В ведомстве сообщили, что аналогичные данные в адрес миссии должна передать и украинская сторона.

В свою очередь в пресс-службе народной милиции ЛНР сообщили, что представители Луганской народной республики передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию, необходимую для начала процесса разведения сил в районе Золотого.

Уточняется, что в настоящее время, согласно утвержденному плану, представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для обеспечения безопасного доступа СММ ОБСЕ, которые будут осуществлять контроль за выполнением Киевом разведения сил и средств на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое.

Между тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что вооруженные силы Украины в понедельник, 7 октября, не начнут отвод в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.

Напомним, в начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом. Между тем радикалы на Украине попытались представить реализацию «формулы Штайнмайера» как «капитуляцию», всю неделю на площади Независимости в Киеве проходили акции протеста.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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