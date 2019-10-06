Эксперт оценил перспективы «майдана желтых повязок» в Киеве

«У этого Майдана нет никаких перспектив. Максимум – в ходе него пострадает несколько десятков человек, но нынче Украину этим не удивить», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист Владимир Скачко. Так он прокомментировал состоявшийся в центре Киева митинг, направленный против реализации украинским правительством «формулы Штайнмайера».

«Если бы у протестующих была однозначная поддержка со стороны Вашингтона и европейских столиц – тогда перспективы были бы. Но пока Америка занята своими проблемами – ей нет дела до того, чтобы валить Зеленского, а на его место либо возвращать Порошенко, либо подыскивать кого-то другого», – сказал киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко.

При этом собеседник не исключает того, что между президентом Украины и протестующими «есть договорняк».

«Представьте себе ситуацию, когда в Киеве продолжаются протесты, но реально они Зеленскому не угрожают. Это дает ему возможность для маневра. Например, в ходе встречи «нормандской четверки» он может заявить о невозможности выполнения Минских соглашений и реализации «формулы Штайнмайера», потому что против этого народ вышел протестовать на улицу», – продолжил эксперт.

«Но для Зеленского такие игры тоже опасны. Сейчас националисты используют лозунг «Моника, выходит из домика», тем самым подхватывая шутку американских СМИ, которые провели параллели между скандалом с Моникой Левински и скандальными телефонными переговорами между Зеленским и Трампом. Все эти насмешки очень серьезно бьют по рейтингам Зеленского, который в глазах своих избирателей выглядит нерешительным лжецом», – добавил Скачко.

Он также оценил тот факт, что украиноязычные пользователи Сети резко заинтересовались значением слова «капітуляція».

«В сознании украинских граждан слово «капитуляция» всегда ассоциировалось с безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии». И вот вдруг речь идет о капитуляции Украины. Но перед кем капитулировала Украина и почему? Это все фантазии Порошенко», – пояснил эксперт.

«Потому люди пытаются соотнести привычное понимание этого термина с тем, что сейчас звучит из украинских СМИ», – заключил Скачко.

Напомним, в акции на площади Независимости в Киеве принимали участие несколько тысяч человек. Митинг под названием «Движение сопротивления капитуляции» состоялся у монумента Независимости на майдане.

«Мы собрались, потому что наша страна в опасности, потому что есть угроза капитуляции», – пояснил со сцены военный волонтер и один из организаторов акции.

Символом «сопротивления капитуляции» объявили желтый скотч, намотанный на левую руку. Этот атрибут призвали носить всех, кто поддерживает протестное движение, которое в украинских СМИ стали называть «майданом желтых повязок».

Выступающие заявили, что «Движение сопротивления капитуляции» категорически против реализации «формулы Штайнмайера», которая якобы приведет к «капитуляции и федерализации» страны, а также против отвода войск и проведения выборов в Донбассе и амнистии тех, кто воевал на востоке против Украины.

По данным украинской полиции, в митинге участвовали три тысячи человек. Ряд СМИ указывал, что в центре украинской столицы в воскресенье собрались до 10 тыс. граждан.

Поддержать требования протестующих пришли представители парламентских политических сил «Европейская солидарность» и «Голос», ряда националистических организаций, в том числе запрещенного в РФ «Правого сектора*».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против «формулы Штайнмайера», заявил, что уважает право граждан на протест.

Митинги против подписания Киевом этого документа продолжались всю неделю.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».

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