На Украине продолжились акции против «формулы Штайнмайера»

На Украине продолжились митинги против принятия Киевом «формулы Штайнмайера», которая предполагает наделение особым статусом некоторых районов Донбасса.

В частности, в Днепре (бывший Днепропетровск) в среду перед облгосадминистрацией на акцию пришли около 300 человек, передает агентство «Укринформ».

Также митинги затронули и Кривой Рог, где к стеле с фотографиями погибших в Донбассе пришли около 100 человек.

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По информации издания «Думская» , акции прошли в Одессе, Киеве, Харькове, Львове, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Северодонецке, Мариуполе, Краматорске и других украинских городах.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Они потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.

В Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Газета ВЗГЛЯД писала, как «формула Штайнмайера» выводит Украину на путь распада.

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