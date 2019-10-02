В Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске

Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил, что Украина «ничего не подписывала» по итогам состоявшегося во вторник заседания Контактной группы в Минске, участники которого согласовали «формулу Штайнмайра» о предоставлении особого статуса Донбассу.

«Вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года», – написал Яременко в Facebook.

По его словам, «разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов». «Общее направление – Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным – ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности», – добавил он.

«Все остальное – предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в конституцию, а законами, принимаемыми Верховной радой (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит)», – отметил Яременко.

Яременко также назвал неприемлемой безусловную амнистию ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР и существование Народной милиции в Донбассе.

«Все «красные линии» очерчены президентом Украины неоднократно и публично и сегодня на встрече с руководителями фракций. Это те «красные линии», которые будем отставлять мы, депутаты «Слуги народа», во время отработки закона об особенностях местного самоуправления. Тот закон, который есть, меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, там есть положение о Народной милиции. Это то, чего я не хочу на нашей земле, то, чего не хочет «Слуга народа» и не хочет президент (Владимир) Зеленский», – сказал Яременко на заседании Рады, передает РИА «Новости».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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