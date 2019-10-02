Подписание «формулы Штайнмайера» назвали началом развала Украины

Большинство украинских политиков и журналистов расценивают состоявшееся во вторник подписание «формулы Штайнмайера» как капитуляцию Киева и начало развала Украины.

В частности, такого мнения придерживается политтехнолог, телеведущий Тарас Березовец. «Если вам кажется, что президент сдаёт страну, то вам не кажется. … Теперь эту капитуляцию должна ратифицировать Верховная Рада. … Не для того запускали «бешеный принтер», чтобы сейчас он дал сбой. Именно для этой цели и нужны были все эти кухаркины дети, потому что ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Это даже не Харьковские соглашения, это путь с боснийскому сценарию развала Украины. … Если бы в Украине был парламент как в Штатах, тут тоже бы началась своя процедура импичмента. Зеленский свое место в истории уже получил. Он в нее вляпался по самые уши», – написал Березовец в Facebook.

Глава «Реанимационного пакета реформ» Виктор Таран в Facebook назвал подписание «формулы Штайнмайера» «коллективным изнасилованием». «Ну что ж... Украина продана. Дешево. За погремушки и обещания. ... Нас изнасиловали. Коллективно. А теперь коллективные насильники, застегивая ширинку, стоят у жертвы, объясняя почему жертве было хорошо. А жертва насилия, улыбаясь, говорит, что все ок. Мы потеряли субъектность, будущее. Радуйтесь», – написал он.

Соратник бывшего президента Украины Юрий Бирюков написал в Facebook, что теперь на ожидаемой в ближайшее время встрече в нормандском формате «будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму. С наблюдателями. Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции … и Украина».

Он также вспомнил предвыборные лозунги Петра Порошенко. «Понимаете, ведь ПП во время предвыборной кампании не врал. … Когда говорил, что Зеленский и Коломойский – они ведь как сиамские близнецы. Нет, что-то не так, не подтвердилось? … Когда говорил, что Украина на краю капитуляции. Нет, что-то не так, не подтвердилось?» – написал Бирюков.

В свою очередь лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что «никаких минских соглашений и «формул Штайнмайера» Киев «выполнять не будет», назвав случившееся сдачей национальных интересов и обречением следующих поколений украинцев на войну.

Экс-спикер Верховной рады и нынешний депутат украинского парламента Андрей Парубий написал: «То, что произошло в Минске, это попытка ликвидации украинского государства! Все державники должны объединиться, чтобы предотвратить сценарий капитуляции!»

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что подписание «формулы Штайнмайера» прошло «по российскому сценарию». «На формулу Штайнмайера согласились. Ожидаемо. То есть российские условия о проведении нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо. … «Формула Штайнмайера» не имеет никакого смысла без того, чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту. … Вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины. Для всех остальных, даже для наших друзей, это проблема, которую необходимо решить. Для нас – вопрос нашего существования как единого государства», – написал бывший глава МИД Украины.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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