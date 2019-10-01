Захарова оценила договоренности Контактной группы по урегулированию в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске касательно механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств сторон конфликта.

«Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера».

При этом Зеленского раскритиковали на Украине как противники, так и сторонники «формулы»: первые – за сам факт подписания, вторые – за поставленные при этом условия.

Тем не менее, теперь «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров.

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