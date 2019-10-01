Подписание «формулы Штайнмайера» назвали оформлением капитуляции Украины

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» Киевом – это капитуляция Украины. При этом реальной датой «капитуляции» он назвал выборы президента страны, на которых победил Владимир Зеленский.

«Пожалуйста, только не пишите, что сегодня состоялась капитуляция Украины. Это не так. Капитуляция Украины состоялась 21 апреля 2019 года. А все дальнейшее – лишь ее юридическое оформление», – написал Аркадий Бабченко в Telegram.

Экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратник Юрий Бирюков также высказался против подписания «формулы».

«В общем, да – подписали. Это уже подтверждено очень осведомленным источником. Приплыли», – написал он в Facebook.

Редактор сайта «Страна.ua» Игорь Гужва отметил, в свою очередь, что у него тяжелое чувство после брифинга Зеленского – из-за его условий по проведению выборов, поставленных после подписания формуы «Штайнмайера».

«Текст «формулы Штайнмайера», который накануне появился в СМИ, ничего не говорит о «выводе войск». Там вообще о войсках ничего не говорится. Также как и о передаче Украине контроля над границей. Там есть только выборы и введение после них особого статуса. Все. Любые другие пункты являются новыми к этому тексту и полностью обнулят то, что сейчас согласовано», – заметил Гужва.

По его словам, обнуляет принятие формулы и идея принять новый закон об особом статусе. Более того, это вообще может «похоронить весь процесс», считает он.

«Будем надеяться, что Зе что-то напутал и имел в виду принятие специального закона о выборах на Донбассе. Если же нет – то тогда все, что сейчас происходит – это вообще ни о чем. Но хуже всего то, что Зеленский не говорит правду, выдумывая какие то новые условия, которые он ни с кем не согласовывал», – сказал главред «Страны».

По мнению Гужвы, Зеленский «боится сказать, как есть все на самом деле» – о том, что выборы являются первым этапом мирной реинтеграции региона и прекращения войны, и проходить они будут «без передачи контроля над границей».

Экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко также отметил, что слова Зеленского расходятся с тем, что произошло.

«То, что комментирует президент, и то, что на самом деле означают слова «Мы ответили Сайдику, что согласовали формулу Штанмайера» – это диаметрально противоположные вещи. Параллельная реальность», – написал он в Facebook.

Напомним, во вторник Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера». Он заявил, что теперь украинским властям предстоит разработать закон об особом статусе Донбасса с включением этой «формулы». Президент Украины при этом заявил, что выборов в Донбассе при «условии присутствия военных» никогда не будет.