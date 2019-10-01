Пушков назвал подписание Киевом «формулы Штайнмайера» «нашим серьезным успехом»

Российский сенатор и председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал подписание Украиной «формулы Шайнмайера».

«Украина подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу, что открывает путь к встрече в «нормандском формате». Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», – написал политик в своем Twitter.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» об особом статусе Донбасса. Он заявил, что теперь украинским властям предстоит разработать закон с включением этой «формулы».

Полпред России в контактной группе по конфликту на Украине Борис Грызлов заявил, что «Формулу Штайнмайера» согласовали все участники группы.