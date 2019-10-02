Главы ДНР и ЛНР раскрыли значение «формулы Штайнмайера»

Подписание «формулы Штайнмайера» стало признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу, говорится в совместном заявлении лидеров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Главы республик подчеркнули, что ДНР и ЛНР будут «продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению».

«И призываем господина (президента Украины Владимира) Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», – отметили Пушилин и Пасечник.

Они также отметили, что властям ЛНР и ДНР «многое не нравится в нынешней редакции» закона об особом статусе республик. По их словам, в этом законе «Порошенко навставлял неприемлемых оговорок, и эти оговорки и вставки нужно из закона удалить». «В нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений и они для нас будут юридически ничтожны», – говорится в заявлении.

«Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», – резюмировали лидеры ДНР и ЛНР.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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