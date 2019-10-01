Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский на специально созванной пресс-конференции объявил о подписании в Минске представителями Киева «формулы Штайнмайера» на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, эта формула «должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса), которого еще нет».

По словам Зеленского, новый закон об особом статусе Донбасса разработает парламент. Документ пройдет публичное обсуждение. Зеленский подчеркнул, что «капитуляции не будет». Кроме того, он заявил, что выборов в Донбассе при «условии присутствия военных» никогда не будет. «Выборы должны проходить по нашему законодательству... Если там кто-то будет (из военных), выборов не будет, вы ж понимаете. Мы никогда не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные», – заявил президент Украины.

Он также лично гарантировал, что при разведении сил местное население будет защищено, жилье не должно пострадать. «В ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате, в Минске были устранены последние препятствия для ее проведения», – заявил также президент Украины.

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко уже раскритиковали договоренности контактной группы, увидев в них односторонние обязательства Киева. Как пишет в Facebook сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, «все предыдущие годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда затягивают». Геращенко окрестила происходящее «планом Путина», так как украинская власть «стыдливо молчит об амнистии боевикам».

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В Москве с одобрением отнеслись к принятию документа. Сенатор Алексей Пушков назвал подписание «формулы Штайнмайера» «нашим серьезным успехом», что «открывает путь к встрече в «нормандском формате». «Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», – пишет сенатор в Twitter

Пойдет ли делегация Украины на подписание, до последней минуты оставалось под вопросом. Напомним, что в середине сентября, на предыдущем заседании группы, эмиссар Киева Леонид Кучма вдруг отказался подписывать «формулу», тем самым сорвав ранее достигнутые договоренности. Как предполагала тогда газета ВЗГЛЯД, Кучма попросту проигнорировал указание Зеленского о подписании документа.

Суть же «компромисса Штайнмайера» такова: особый статус Донбассу Украина предоставит в день проведения в ДНР и ЛНР внеочередных выборов. Но в силу этот украинский закон вступит лишь на временной основе, а на постоянной основе он начнет действовать лишь после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, который подтвердит легитимность результатов голосования. Москва давно была согласна на «формулу», однако все последние годы от нее упрямо отказывался Киев.

В Донецке приветствуют решение Зеленского. Бывший вице-премьер ДНР, в феврале 2016 года лично участвовавший в подготовке Минских соглашений, ныне политолог Андрей Пургин считает вполне реальной задачей провести в самопровозглашенных республиках такие выборы, что Киев признает их результаты.

«Выборы в ДНР и ЛНР могут состояться при условии согласия на это БДИПЧ ОБСЕ и при соблюдении других технических условий.

Во-первых, нам категорически не подходит украинский закон о выборах по партийным спискам, нам подходит только мажоритарная система. Во-вторых, нам здесь не нужны «парашютисты», то есть нужен ценз оседлости – кандидаты должны несколько десятилетий проживать на территории республик. Должна как минимум в течение четырех–шести месяцев проходить предвыборная кампания. Только в этом случае выборы будут признаны и местными жителями в том числе», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Третий вопрос – это сроки проведения. Республикам категорически не хотелось бы проводить голосование в один и тот же день с Украиной, чего, в свою очередь, очень хочет Киев. Здесь-то тоже открывается поле для торга на переговорах в Минске», – добавил Пургин.

Напомним, что Минские соглашения в феврале 2016 года подписал тогдашний президент Петр Порошенко. Он был вынужден пойти на этот шаг на фоне общего поражения украинской армии, в том числе и в дебальцевском котле. Однако конфликт так и остался в замороженном состоянии, поскольку выполнять соглашения Порошенко не стал.

Вместо этого все эти годы украинский президент саботировал мирный процесс, полагая, что время работает в пользу Украины, что его российский коллега Владимир Путин рано или поздно уступит под давлением западных санкций. В итоге все получилось ровно наоборот – с политической авансцены исчез сам Порошенко, а его преемник Зеленский согласился на уступки Москве.

Эксперты в Киеве восприняли подписание «формулы» как предвестие мира. Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко убежден, что «партия войны» уже не сможет помешать Зеленскому, а если на Майдане и произойдут в ближайшие дни выступления радикалов, то они обречены на поражение.

«На самом деле разного рода радикалы требуют серьезной финансовой подпитки. Ее может дать либо Порошенко, человек достаточно прижимистый, и сейчас он не будет тратить лишние деньги, либо внешние игроки. Но у них в данной ситуации уже сложилось свое мнение. Позиция разного рода Соросов, Ротшильдов и так далее, которые сегодня имеют большой вес на Украине, в новой ситуации вряд ли останется на стороне «партии войны». Все уже приготовились к мирной жизни, к распродаже земли, предприятий и всего прочего, что связано с мирными действиями правительства», – рассказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

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Эксперт пояснил, что Зеленский не решился бы на подписание «без согласования всех моментов не только с европейскими, но и с американскими партнерами». «На согласование этой позиции с Вашингтоном, наверное, потребовалось время, что и стало главной причиной, почему две недели назад «формула Штайнмайера» не была подписана», – считает политолог.

Бондаренко счел вполне реальным, что Зеленский признает итоги выборов, которые должны теперь состояться в Донбассе. «Если по выборам будет единая установка Запада, то Киеву ничего не останется, как эти выборы признать», – прогнозирует эксперт.

Как и Бондаренко, эксперты в Донецке уже не верят в серьезность угрозы «третьего Майдана» для власти Зеленского.

«Зеленский всегда проявлял какой-то иррациональный страх перед украинскими нацистами. Видно, что он их всерьез боится. Но на самом деле нынешний государственный аппарат может решить все вопросы с людьми, которые нарушают закон. Порошенко активно строил полицейское государство, перевооружал МВД и прочие военизированные органы, вкладывал в них деньги, – отмечает Андрей Пургин. – Украина 2013 года с ее беспомощным Януковичем и Украина 2019 года, полностью опутанная силовиками, – это две огромные разницы. Так что на самом деле боятся Зеленскому нечего».

Тем временем украинские националисты вечером во вторник начали митинг возле офиса Зеленского, выражая несогласие с принятием «формулы Штайнмайера». Впрочем, акция вышла малочисленная. У митингующих в руках флаги националистической партии «Национальный корпус», созданной на базе «Азова» (запрещен в России), и вывеска с надписью «Нет капитуляции!», передало РИА «Новости». Офис президента находился при этом под плотной охраной украинских силовиков.

Наконец в медийном пространстве появился и сам Порошенко. Он выступил с мрачным предсказанием о том, что подписание «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что с России снимут санкции.

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