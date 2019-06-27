Зачем Донбасс начал отдавать Киеву пленных

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...

Донбасский ад и рай Захара Прилепина

Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...

Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
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            Зачем Донбасс начал отдавать Киеву пленных

            Медведчук, Пушилин и Пасечник решили первыми сдвинуть мирный процесс с мертвой точки   27 июня 2019, 18:42
            Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин,
            Минск

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            В пятницу в Минске представители Донбасса освободят четверых пленных. Об этом объявили киевский политик Виктор Медведчук и главы республик Донбасса. Это не начало обмена всех на всех, а лишь односторонний акт гуманизма, заявили инициаторы передачи. Им важно, чтобы процесс освобождения, застопорившийся по вине Порошенко, был бы вновь запущен. Пусть пока и без участия «миротворца» Зеленского.

            «Мы с Денисом Владимировичем Пушилиным поговорили и приняли решение поддержать инициативу партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», и освободить четверых заключенных. Завтра они будут переданы в Минске господину Медведчуку». Как убедился репортер газеты ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник произнес эту фразу буднично, по-деловому, но это его сообщение, прозвучавшее в четверг в конференц-зале минского Президент-отеля, вызвало сенсацию.

            Пасечник перечислил киевских силовиков, уже осужденных или дожидающихся суда в ДНР и ЛНР: «Это Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, который приговорен по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам; Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны; Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения, осужденный по статье «госизмена» на 12 лет, Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности».

            Решение, озвученное в Минске, но «вне минского формата» – это первая передача через линию фронта за последние полтора года. Оно держалось в секрете до последнего момента.

            Денис Пушилин в Минск прибыл обычным бортом, вылетев рано утром из Москвы (по совпадению тем же рейсом летел и корреспондент газеты ВЗГЛЯД). По пути глава ДНР и его окружение были сосредоточены. В Минске сейчас продолжаются Вторые Европейские игры. Похоже, именно этим, а не внеочередной встречей по урегулированию конфликта на востоке Украины было вызвано оцепление из силовиков в самом центре – на Октябрьской площади у Дворца республики можно было заметить группы военных. Президент-отель, который стал переговорной площадкой Медведчука и лидеров Донбасса, кстати, находится в непосредственной близости от резиденции президента.

            «Сегодня, кстати, ровно полтора года, с тех пор, как произошел последний согласованный обмен между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР, – напомнил Виктор Медведчук, когда все три политика вышли после переговоров к прессе. –

            За полтора года никаких освобождений не было. К сожалению, прежняя власть в лице Петра Порошенко сделала все для того, чтобы эти обмены не состоялись».

            Он напомнил, как Порошенко сорвал достигнутую договоренность по обмену «всех установленных на всех установленных», который должен был произойти еще в январе-феврале прошлого года. Когда киевская власть проигнорировала договоренности, Медведчук перестал ездить в Минск.

            «Но после прихода нового президента, господина Зеленского, решение этого вопроса тоже не сдвинулось места.

            Мы увидели то, что Зеленский не собирается освобождать или проводить обмены»,

            – констатировал Медведчук. Поэтому, заметил политик, он и обратился к Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. В частности, как выяснилось, у него был разговор с Пушилиным 7 июня на полях Петербургского экономического форума.

            «Главная составляющая сегодняшней встречи – это, конечно, стимулирование Украины в плане обмена всех установленных на всех установленных, – заметил Пушилин. – Мы с Леонидом Ивановичем (Пасечником) обсудили этот вопрос, и пришли к тому, что это целесообразно в нынешней ситуации, когда процесс обмена заморожен».

            Впрочем, у журналистов сразу возник вопрос, – какова вероятность, что в ответ будут также освобождены хотя бы несколько ополченцев или простых жителей Донбасса, захваченных украинскими силовиками?

            Отвечая на соответствующий вопрос газеты ВЗГЛЯД, Виктор Медведчук сказал:

            «Наша позиция заключается в том, чтобы все установленные лица, в том числе и те, которых разыскивает Луганск и Донецк на территории Украины, были освобождены в порядке обмена всех установленных на всех установленных».

            Кроме того, на брифинге в Минске звучали вопросы – не является ли эта инициатива предвыборным ходом партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

            «Вопрос заключается не в предвыборных ходах, и не в том, в курсе ли господин Зеленский, – парировал Медведчук. – Я с господином Зеленским не общаюсь и не общался. Более того, я уже объяснил, что позиция господина Зеленского мне чужда. Именно поэтому я и моя партия не поддерживала его во втором туре... А по поводу предвыборного пиара, я думаю, вам надо будет переговорить с родственниками тех лиц, которых Леонид Иванович Пасечник сейчас перечислил.  Думаю, они ближе воспринимают это, и они вам ответят – предвыборный ли это ход, когда мужья, сыновья и отцы вернутся домой».

            В свою очередь Пушилин назвал этот шаг со стороны партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» немаловажным, отметив, что это единственная на сегодня украинская партия, готова мирным способом разрешать конфликт.

            «Это не пустые обещания, которые мы слышали со стороны Зеленского в рамках предвыборной кампании и от которых он открестился, уже придя непосредственно к власти», – напомнил глава ДНР.

            И Медведчук, и руководители Донбасса рассчитывают, что первая передача военнопленных «вне минского формата» не будет последней. С оптимизмом все они оценивают обещание украинских силовиков начать наконец отвод от линии разграничения у Станицы Луганской.

            Но пока всерьез предсказать, что Киев начнет выполнять Минские соглашения – с обменом «всех на всех», амнистией, или хотя бы с прекращением обстрелов – не берется пока никто. Может оказаться и так, что гуманный жест Донецка и Луганска останется без ответа. 

            Косвенно это подтвердила новость, вкоре пришедшая из Киева: Зеленский созвал срочный брифинг, на котором заявил, что не понимает, почему лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» исполняет роль посредника.

            «Я никогда не встречался с Медведчуком. У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?», – задался вопросом Зеленский.

            Молодого президента можно понять. Ему досадно, что мирные инициативы по Донбассу идут в обход его нового президентского «офиса». Сам Зеленский, как признали инициаторы минской гуманитарной акции, не был в курсе ее подготовки.

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