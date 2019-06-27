ЛНР обвинила Украину в имитации отведения сил

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Украина лишь имитирует готовность к разведению сил и средств у Станицы Луганской.

«По имеющейся у нас информации, к сожалению, как мы и предполагали, Украина только имитирует готовность к разведению сил в Станице Луганской», – сказал Дейнего, передает ТАСС.

Ранее в четверг Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение и передачу Украине в одностороннем порядке четырех удерживаемых лиц.

В среду представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя газете ВЗГЛЯД начавшееся в Донбассе разведение сил, заявил, что необходимо дождаться окончания операции, прежде чем делать какие-то выводы.