ДНР и ЛНР согласились передать Украине четырех пленных

Главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение и передачу Украине в одностороннем порядке четырех удерживаемых лиц.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», – передает ТАСС слова Пушилина.

Такое решение было принято на встрече Пушилина и Пасечника с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», – сказал Медведчук.

Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский не был в курсе переговоров о передаче удерживаемых в Донбассе граждан.

Медведчук заявил, что глава украинского государства не делает ничего для установления мира в стране.

Пасечник уточнил, что обмен состоится в пятницу, 28 июня. Пленных передадут Медведчуку.

Ранее Зеленский допускал возможность обмена пленными в Донбассе в любом формате.