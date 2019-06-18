Зеленский допустил возможность обмена пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в ФРГ допустил возможность обмена пленными в Донбассе в любом формате, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны и возвращения заложников. Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы «10 на 10» или «15 на 15» мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации», – говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский также заявил, что Украина начинает проект восстановления Донбасса уже сейчас.

«И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», – отметил президент.

Во вторник Зеленский с официальным визитом прибыл в столицу Германии, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и деловыми кругами ФРГ.

Ранее в Германии заявили о неопределенности политики по Украине. Для нового украинского лидера визит в Берлин должен принести ясность.