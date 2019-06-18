В Германии заявили о неопределенности политики по Украине

Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции. Для нового украинского лидера визит в Берлин должен принести ясность, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Телеканал отмечает, что любопытство по отношению к такому гостю редко бывает настолько велико и неподдельно – Зеленского ожидает пристальное внимание встречающей стороны. В Германии мало знают о бывшем актере и его внешнеполитической программе, но канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и глава бундестага Вольфганг Шойбле считают, что новичку надо дать шанс, передает RT.

Однако и для самого Зеленского визит в Германию должен принести ясность, так как в этой стране пока нет единой политики в отношении Украины. Все решает Берлин, но Дрезден, Потсдам, Эрфурт и Шверин тоже подают голос, подчеркивает ZDF.

Телеканал приводит высказывания украинского посла Андрея Мельника, который раскритиковал требование премьер-министров восточных земель Германии отменить антироссийские санкции. Указывается, что обсуждения этой темы спровоцировал глава Саксонии Михаэль Кречмер, который на встрече с российским лидером Владимиром Путиным потребовал смены курса в немецкой политике по Украине.

«Мы хотим, чтобы санкции закончились как можно скорее», – отметил Кречмер. По его словам, Россия является «стратегически важным партнером» для его страны.

Мельник в разговоре с телеканалом назвал заявления в Германии ударом под дых.

«Для нас речь идет о выживании. От двуличия некоторых немецких политиков просто волосы дыбом встают», – заявил дипломат.

Коллега Кречмера из Бранденбурга Дитмар Войдке сказал телеканалу ZDF, что санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит Минские соглашения. Однако в целом политику Берлина в отношении России он оценил как слишком строгую.

Войдке заметил, что на востоке страны отношение к России традиционно иное. Он также вспоминает о «подарке» объединения Германии, что было особенно важно для восточных немцев. Он называет это «кредитом доверия», который пришло время выплатить.

Между тем, основной кандидат АдГ в Саксонии Йорг Урбан называет антисанкционный курс Кречмера предвыборной пропагандой. А эксперт «зеленых» по Восточной Европе Мануэль Саррацин считает, что «восстание» восточно-немецких премьер-министров случилось не вовремя.

Телеканал отмечает, что сейчас почти невозможно определить, что сложнее: понять будущую внешнюю политику Украины или нынешнюю политику Германии по Украине.

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что в Германии относятся к заявлениям посла Украины в Германии «с большим чувством юмора».

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