Украинский посол обвинил немецких политиков в предательстве

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве украинского народа» из-за поддержки России.

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль ранее раскритиковал антироссийские санкции, подчеркнув, что они не приносят политической выгоды. Премьер федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. Однако такие заявления не понравились Мельнику, который счел их «предательством» со стороны немецких политиков, передает РИА «Новости».

По словам Мельника, Вайль и Швезиг являются «пособниками» Кремля, а своими действиями они «разрушают доверие к Германии как к посреднику».

На вторник запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения, реализацию минских соглашений и реформы на Украине.