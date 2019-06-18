В Германии отреагировали на упреки Украины в предательстве

«Все здесь в Германии относятся к заявлениям посла Украины в Германии Андрея Мельника с большим чувством юмора. Он и меня предлагал экстрадировать на Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал обвинения в «предательстве», которые посол Украины в ФРГ предъявил главам двух немецких регионов.

«Неадекватность нашего гостя довольно часто проявляется», – отметил депутат нижней палаты парламента Германии Вальдемар Гердт.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung обвинил глав двух регионов Германии в «предательстве украинского народа» из-за поддержки России. «Предателями», по словам посла, являются премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль и глава правительства федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Дело в том, что Вайль ранее раскритиковал антироссийские санкции, подчеркнув, что они не приносят политической выгоды Германии. Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. По словам Мельника, Вайль и Швезиг являются «пособниками» Кремля, а своими действиями они «разрушают доверие к Германии как к посреднику».

Как заметил депутат Гердт, украинский посол ранее обвинял и его – «я, по его мнению, что-то там нарушил». После того, как немецкие власти не отреагировали на призыв Мельника экстрадировать «нарушителя» на Украину, он обиделся на правительство Германии, рассказал собеседник.

«Не надо придавать такого большого значения словам Мельника. Это какие-то чисто имиджевые вбросы, которые очень ощутимо влияют на серьезность и значимость статуса самой Украины и ее посла, – заметил парламентарий. – Понятно, что он действует не самостоятельно, у него есть на это разрешение, он действует по указке.

Но выполняется это довольно по-детски. Риторика в стиле обиженного ребенка – «у меня забрали игрушку, и теперь я с тобой играть не буду».

Было бы смешно, если бы не было так печально. Таким образом мы не продвинемся в решении актуальных вопросов».

Гердт также рассказал, что по его инициативе в Бундестаге, на площадке комиссии по правам человека, удалось собрать представителей Донбасса, Крыма, Украины и России. «Мы известили все стороны и хотели, чтобы присутствовали представители всех сторон. Мне тогда сказали, что вы их не соберете, а если и соберете, то представители сторон будут только ругаться. Но получилось все наоборот», – заметил парламентарий.

«Люди устали от лжи и хотят говорить откровенно о методах выхода из тупика. Искусственно созданного тупика. Нет там никакой проблемы, которую нельзя разрешить. Представитель от Украины, один из кандидатов в президенты Украины (он не прошел, и я не имею права его фамилию называть сейчас) сказал очень простую и правильную вещь: «Давайте оставим эти регионы в покое и займемся Украиной. Поднимем благосостояние Украины так высоко, что они сами захотят назад», – заметил Гердт.

Представитель Крыма, в свою очередь, отметил: «Как вы можете говорить о том, что вы хотите нас назад в состав Украины? Вы отрезали нам свет, отрезали воду, отрезали пенсии. Вы сбежали, оставив нас просто здесь одних – если уж разобраться. Так делают, когда не хотят, чтобы народ вернулся назад. Так делают, когда не хотят избирателей, которые после таких действий будут совершенно по-другому голосовать».

«Вот это прагматичный подход и попытка логически решать конфликты. А то, что там посол кукарекает? Ну такая у него работа», – подчеркнул депутат.

Гердт связал выступление посла с начавшимся во вторник визитом президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Заявления, сделанные в канун визита, выглядят как подготовка соответствующего фона, отметил депутат.

«Создается ощущение, что это попытка лишить своего же президента возможности для маневра, – сказал Гердт. – Мы понимаем, что политика – это игра компромиссов, и чтобы лишить Зеленского возможности идти на компромисс, идут попытки создать вот такую атмосферу. И если Зеленский не освободится от таких помощников, я думаю, очень скоро у украинского народа лимит доверия к нему закончится».

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