В Германии отреагировали на упреки Украины в предательстве

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Нужно ли Путину соглашаться на встречу с Мэй

В Японии Владимир Путин и Тереза Мэй увидятся в последний разФото: Sputnik Photo Agency/Reuters
Премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет провести встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в конце следующей недели в Осаке. По крайней мере, на это намекает британская пресса. Нужно ли президенту России соглашаться на официальную встречу с Мэй, учитывая как ее роль в деле Скрипаля и замораживании отношений двух стран, так и скорую отставку? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            В Германии отреагировали на упреки Украины в предательстве

               18 июня 2019, 11:26
            Фото: Paul Zinken/DPA/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            «Все здесь в Германии относятся к заявлениям посла Украины в Германии Андрея Мельника с большим чувством юмора. Он и меня предлагал экстрадировать на Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал обвинения в «предательстве», которые посол Украины в ФРГ предъявил главам двух немецких регионов.

            «Неадекватность нашего гостя довольно часто проявляется», – отметил депутат нижней палаты парламента Германии Вальдемар Гердт.

            Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung обвинил глав двух регионов Германии в «предательстве украинского народа» из-за поддержки России. «Предателями», по словам посла, являются премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль и глава правительства федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

            Дело в том, что Вайль ранее раскритиковал антироссийские санкции, подчеркнув, что они не приносят политической выгоды Германии. Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. По словам Мельника, Вайль и Швезиг являются «пособниками» Кремля, а своими действиями они «разрушают доверие к Германии как к посреднику».

            Как заметил депутат Гердт, украинский посол ранее обвинял и его – «я, по его мнению, что-то там нарушил». После того, как немецкие власти не отреагировали на призыв Мельника экстрадировать «нарушителя» на Украину, он обиделся на правительство Германии, рассказал собеседник.

            «Не надо придавать такого большого значения словам Мельника. Это какие-то чисто имиджевые вбросы, которые очень ощутимо влияют на серьезность и значимость статуса самой Украины и ее посла, – заметил парламентарий. – Понятно, что он действует не самостоятельно, у него есть на это разрешение, он действует по указке.

            Но выполняется это довольно по-детски. Риторика в стиле обиженного ребенка – «у меня забрали игрушку, и теперь я с тобой играть не буду».

            Было бы смешно, если бы не было так печально. Таким образом мы не продвинемся в решении актуальных вопросов».

            Гердт также рассказал, что по его инициативе в Бундестаге, на площадке комиссии по правам человека, удалось собрать представителей Донбасса, Крыма, Украины и России. «Мы известили все стороны и хотели, чтобы присутствовали представители всех сторон. Мне тогда сказали, что вы их не соберете, а если и соберете, то представители сторон будут только ругаться. Но получилось все наоборот», – заметил парламентарий.

            «Люди устали от лжи и хотят говорить откровенно о методах выхода из тупика. Искусственно созданного тупика. Нет там никакой проблемы, которую нельзя разрешить. Представитель от Украины, один из кандидатов в президенты Украины (он не прошел, и я не имею права его фамилию называть сейчас) сказал очень простую и правильную вещь: «Давайте оставим эти регионы в покое и займемся Украиной. Поднимем благосостояние Украины так высоко, что они сами захотят назад», – заметил Гердт.

            Представитель Крыма, в свою очередь, отметил: «Как вы можете говорить о том, что вы хотите нас назад в состав Украины? Вы отрезали нам свет, отрезали воду, отрезали пенсии. Вы сбежали, оставив нас просто здесь одних – если уж разобраться. Так делают, когда не хотят, чтобы народ вернулся назад. Так делают, когда не хотят избирателей, которые после таких действий будут совершенно по-другому голосовать».

            «Вот это прагматичный подход и попытка логически решать конфликты. А то, что там посол кукарекает? Ну такая у него работа», – подчеркнул депутат.

            Гердт связал выступление посла с начавшимся во вторник визитом президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Заявления, сделанные в канун визита, выглядят как подготовка соответствующего фона, отметил депутат.

            «Создается ощущение, что это попытка лишить своего же президента возможности для маневра, – сказал Гердт. – Мы понимаем, что политика – это игра компромиссов, и чтобы лишить Зеленского возможности идти на компромисс, идут попытки создать вот такую атмосферу. И если Зеленский не освободится от таких помощников, я думаю, очень скоро у украинского народа лимит доверия к нему закончится».

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