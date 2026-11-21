Tекст: Дмитрий Зубарев

«Миграционные маршруты не укладываются исключительно в национальные границы отдельных государств, – заявила она на министерской конференции в Дакаре. – Наша реакция также должна быть глобальной».

Правительства стран Африки должны добиваться ускорения экономического роста, чтобы обеспечить молодежь рабочими местами, отметила Поуп, передает ТАСС.

Министр юстиции Сенегала Муса Сарр также призвал к сотрудничеству в правовой сфере, чтобы ввести жесткие санкции против контрабандистов.

Конференция проходит на фоне резкого увеличения потока нелегальных мигрантов из Западной Африки к Канарским островам. По данным испанского правительства, за первую половину ноября туда прибыли более 11 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ООН сообщили о росте смертности среди плывущих в Европу мигрантов.

В понедельник испанская береговая охрана спасла почти 1,5 тыс. нелегалов из стран Западной Африки у берегов Канарского архипелага.

Ранее МВД Испании обратилось к странам ЕС с призывом проявить солидарность в связи с миграционным кризисом в Сеуте.