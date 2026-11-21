И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
ООН призвала страны Африки объединить усилия для борьбы с незаконной миграцией
Генеральный директор входящей в ООН Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп заявила, что борьба с незаконной миграцией в Африке требует совместных усилий всех государств континента.
«Миграционные маршруты не укладываются исключительно в национальные границы отдельных государств, – заявила она на министерской конференции в Дакаре. – Наша реакция также должна быть глобальной».
Правительства стран Африки должны добиваться ускорения экономического роста, чтобы обеспечить молодежь рабочими местами, отметила Поуп, передает ТАСС.
Министр юстиции Сенегала Муса Сарр также призвал к сотрудничеству в правовой сфере, чтобы ввести жесткие санкции против контрабандистов.
Конференция проходит на фоне резкого увеличения потока нелегальных мигрантов из Западной Африки к Канарским островам. По данным испанского правительства, за первую половину ноября туда прибыли более 11 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ООН сообщили о росте смертности среди плывущих в Европу мигрантов.
В понедельник испанская береговая охрана спасла почти 1,5 тыс. нелегалов из стран Западной Африки у берегов Канарского архипелага.
Ранее МВД Испании обратилось к странам ЕС с призывом проявить солидарность в связи с миграционным кризисом в Сеуте.