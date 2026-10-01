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    В России задержали троих боевиков из банды Басаева
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    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 14:27 • Новости дня

    МВД Испании призвало ЕС к солидарности на фоне миграционного кризиса в Сеуте

    МВД Испании призвало страны ЕС к финансовой солидарности из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обратился к странам Европейского союза с призывом проявить финансовую и политическую солидарность в связи с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.

    Глава ведомства заявил, что ни один нелегальный мигрант, проникший в Сеуту, не оказался на территории других государств ЕС, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз министерства.

    Гранде-Марласка подчеркнул, что воздействие кризиса на другие страны сообщества было нулевым.

    Министр призвал партнеров по Евросоюзу к оперативной, финансовой и политической солидарности. По его словам, отсутствие такой поддержки ослабляет и разделяет ЕС в период миграционных кризисов.

    В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов преодолели границу между Марокко и Сеутой. Мадрид был вынужден привлечь военных для обеспечения безопасности. По оценкам властей, в анклав могли проникнуть до 80 тыс. человек, однако большинство из них уже вернулись в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представитель правительства Испании в Сеуте ушел в отставку.

    На прошлой неделе в бывшем военном туннеле в анклаве нашли убежище нелегальных мигрантов.

    В прошлом месяце Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    29 сентября 2026, 22:41 • Новости дня
    Геномная регистрация выявила тысячи находившихся в розыске мигрантов

    Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура обязательной геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.

    Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».

    Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.

    Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,

    Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.

    В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.

    Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.

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    29 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения

    Politico: Германия и еще пять стран потребовали урезать бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

    Шесть богатых стран Евросоюза потребовали урезать бюджет объединения
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Коалиция состоятельных стран Евросоюза потребовала радикально сократить следующий долгосрочный бюджет объединения.

    Лидеры Германии, Нидерландов, Австрии, Дании, Швеции и Финляндии призвали сократить проект следующего бюджета Евросоюза «на несколько сотен миллиардов евро», пишет Politico.

    Следующий семилетний многолетний финансовый план, который вступит в силу в 2028 году, регулирует расходы на различные нужды – от субсидий сельскому хозяйству до оборонных программ и выплат бедным регионам. Еврокомиссия предложила бюджет в размере почти 2 трлн евро. Однако многие страны – нетто-доноры, которые платят в бюджет больше, чем получают из него, хотят сократить свои взносы. Другие страны выступают за увеличение расходов.

    В письме шести стран отмечается, что они финансируют почти 40% всех взносов государств-членов ЕС. Они считают номинальное увеличение бюджета на 60% по сравнению с текущим «просто нереалистичным». Еврокомиссия планирует создать новые возможности для получения доходов за счет общеблоковых налогов, но это не устраивает более экономные страны.

    Ожидается, что председательствующая в Совете ЕС Ирландия представит новый проект бюджета с обновленными цифрами в ближайшие дни. Лидеры обсудят его на саммите в Брюсселе с 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Германия и пять других стран Евросоюза выдвинули ультиматум по бюджету блока. На прошлой неделе Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%. В начале прошлой недели государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Очередная просьба украинского министра финансов Сергея Марченко о выделении дополнительных 69 млрд евро вызвала резкое недовольство среди чиновников Евросоюза, сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

    «Такое ощущение, что мы поливаем пустыню», – заявил неназванный европейский дипломат изданию Le Monde, передает ТАСС.

    По его словам, подобные инициативы встречают сопротивление, поскольку Германия и ряд других стран настаивают на сокращении долгосрочного бюджета объединения.

    Ожидается, что потребности Киева обсудят в октябре на встрече министров финансов или заседании Европейского совета. Чиновники подчеркивают, что украинские власти еще не освоили 15 млрд евро из предыдущего транша. Кроме того, для получения новых средств государству необходимо провести ряд антикоррупционных реформ.

    На этом фоне в повестку может вернуться вопрос об использовании замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила направить на нужды Украины 20 млрд евро из европейского займа, изначально предназначенного для перевооружения Европы.

    Ранее Еврокомиссия допустила возможность досрочного предоставления Украине части предусмотренных на 2027 год средств.

    По данным американских СМИ, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов.

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    29 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии из-за риска потери топлива из США

    ЕС начал обсуждать меры экономии электроэнергии
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить экспорт американского дизельного топлива, что вынудило государства Евросоюза вернуться к рассмотрению мер снижения энергопотребления, отмечают СМИ.

    Страны Европы возвращаются к обсуждению экстренных мер экономии энергии, аналогичных тем, что вводились после начала полномасштабного конфликта на Украине. Поводом стали высокие цены, низкая заполненность газовых хранилищ и угроза ограничения экспорта американского дизельного топлива, пишет Politico.

    Уровень тревоги в Брюсселе вырос после того, как еврокомиссар по энергетике Йоргенсен разослал столицам государств письмо с призывом рассмотреть шаги по снижению энергопотребления. Для обсуждения ситуации министры энергетики Евросоюза собрались на неформальную встречу в Дублине, к которой также привлекли представителей Великобритании, Норвегии и Украины, отмечает РИА «Новости».

    Одновременно Координационная группа Евросоюза по нефти приступила к оценке возможных последствий в случае введения Соединенными Штатами запрета на экспорт. По данным Еврокомиссии, в настоящий момент конкретного дефицита дизельного топлива в объединении не наблюдается, однако зависимость от американских поставок остается высокой.

    После отказа от российских энергоресурсов доля США в европейском импорте сжиженного природного газа выросла до 63,2%, а нефти – до 18,8%. При этом доля российского газа за четыре года сократилась с 45% до 12%. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобная политика наносит ущерб самой Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу еврокомиссар предрек европейским государствам самую суровую зиму из-за цен на энергоносители.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство объединения в игнорировании топливного кризиса.

    Летом Еврокомиссия пообещала защитить страны союза от последствий возможных решений американского президента.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    1 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума

    FT: Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума

    Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Производство стали в странах Европейского союза сократилось до исторических минимумов на фоне высоких цен на энергоносители, американских пошлин и давления со стороны Китая.

    Объемы экспорта европейской стали также упали примерно на 20%, пишет Financial Times.

    Глава ассоциации производителей стали (EUROFER) Аксель Эггерт заявил, что Европа является «единственным крупным регионом, где происходит сокращение сталелитейных мощностей».

    Он добавил, что отрасль не сможет вернуться к показателям 2015 года, когда объем производства составлял около 155 млн тонн, отмечает ТАСС.

    По данным EUROFER, в первой половине 2026 года экспорт в США упал на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введения американских тарифов в 50%. Экспорт в Турцию, Индию и Китай снизился на 18%. Общее производство необработанной стали в Евросоюзе в 2025 году уменьшилось на 3%, составив 126 млн тонн.

    Глава ArcelorMittal Europe Steel Герт Ван Пулворде отметил, что высокие производственные затраты, в том числе экологические стандарты, делают сталь слишком дорогой для покупателей, таких как автопроизводители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС.

    В начале года страны ЕС потеряли 65% экспорта в Россию из-за санкций.

    В прошлом году Евросоюз запланировал ввести пошлины до 50% на китайскую сталь.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Саратовский суд осудил банду из 33 человек за ввоз 6000 мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Саратовской области суд вынес приговор банде из 33 человек за организацию незаконного въезда в Россию 6000 мигрантов, сообщили в ГУМВД Саратовской области.

    Суд в Энгельсе вынес приговор 33 участникам преступного сообщества за организацию незаконной миграции. Злоумышленники действовали в Энгельсском и Ершовском районах, помогая иностранцам пересекать границу с нарушениями законодательства, сообщает ГУМВД по Саратовской области.

    «Организатор приговорен к 17 годам заключения, а двое его ближайших подельников, руководивших структурными подразделениями в Энгельсском и Ершовском районах, – к 16 и 12 с половиной годам соответственно. Остальные 30 членов преступного сообщества отправятся отбывать наказания в исправительные учреждения на сроки от девяти месяцев до семи лет», – уточнили в ведомстве.

    За свои услуги преступники брали от 1500 до 2000 рублей с каждого человека. Они обеспечивали мигрантам безопасный выезд в сопредельное государство для избежания административной ответственности и помогали получать новые миграционные карты.

    Задержание банды проводили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ, пограничного управления и Росгвардии. Дело рассматривалось в суде с апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Тульской области отправил в колонию 13 участников преступной группы за легализацию иностранцев.

    Ставропольский суд осудил местного жителя за незаконную постановку на учет более 600 мигрантов.

    Московский суд вынес приговор 12 членам группировки за фиктивную регистрацию 100 тыс. нелегалов.

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    29 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Эстония не предоставила доказательств причастности России к пожару на заводе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России Камрана Абилова для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге склада компании Milrem Robotics, сообщили в посольстве России.

    МИД Эстонии не смог подтвердить фактами заявления о вине Москвы в инциденте на оборонном предприятии Milrem Robotics в Таллине. «29 сентября временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в министерство иностранных дел Эстонской Республики», – рассказали РИА «Новости» в российском посольстве.

    В дипмиссии уточнили, что в ходе беседы эстонская сторона предъявила обвинения из-за возгорания на таллинском складе 15 августа. Однако никаких доказательств дипломатам не представили, сославшись на незавершенное расследование обстоятельств происшествия.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в причастности российских спецслужб к этому инциденту.

    В августе правоохранительные органы Латвии задержали предполагаемых виновников спланированного пожара на объекте предприятия Milrem Robotics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прибалтийские технологические фирмы поставляют роботизированные системы для украинской армии.

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    30 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    В Европарламенте признали неспособность ЕС обеспечить Украину оружием

    Евродепутат Террас: ЕС не может обеспечить оборонные потребности Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Оборонно-промышленный комплекс Евросоюза оказался не в состоянии покрыть нужды украинской армии и восполнить собственные запасы вооружений, констатировал депутат Европарламента Рихо Террас.

    Депутат Европарламента и бывший эстонский генерал Рихо Террас обратил внимание на проблемы военно-промышленного комплекса ЕС. Выступая на Европейском оборонном и космическом саммите в Брюсселе, политик подчеркнул неспособность промышленности удовлетворить текущие потребности, передает РИА «Новости».

    «Европейская оборонная промышленность не готова производить то, что необходимо для поддержки Украины и восполнения военных запасов стран ЕС», – констатировал Террас. В связи с этим он призвал государства Евросоюза приобретать наиболее выгодные образцы военной техники независимо от страны-производителя.

    Европейские предприятия пока не в состоянии обеспечить нужные объемы, темпы выпуска и качество продукции для оперативного наращивания боевой мощи, добавил парламентарий.

    Дефицит вооружений серьезно ограничил возможности европейских лидеров по оказанию военной помощи Украине.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза передать Киеву все имеющиеся арсеналы.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала наличие трудностей с наращиванием темпов производства в оборонном секторе.

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    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

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    1 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Испания призвала страны Евросоюза сплотиться против США из-за цен на лекарства

    Испания предостерегла ЕС от двусторонних сделок с США по лекарствам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственный секретарь министерства здравоохранения Испании Хавьер Падилья Бернальдес призвал страны Евросоюза объединить усилия для противостояния давлению США в вопросах ценообразования на лекарственные препараты.

    Падилья Бернальдес отметил, что попытки отдельных европейских государств заключить двусторонние соглашения с Вашингтоном ослабляют позиции Евросоюза. По его словам, главной силой европейского рынка остается большое число потребителей и высокий уровень всеобщего охвата услугами здравоохранения, пишет Politico.

    Власти европейских стран пытаются выработать ответ на политику администрации Дональда Трампа, требующей установления режима наибольшего благоприятствования при ценообразовании на медикаменты. Фармацевтические компании опасаются, что вывод новых препаратов на европейский рынок приведет к снижению цен в США, что ограничит их прибыль в Соединенных Штатах.

    Несмотря на изначальные договоренности 11 стран ЕС действовать сообща, некоторые государства начали самостоятельные переговоры. В частности, Германия обсуждает с американскими чиновниками возможность повышения цен на лекарства в обмен на местные инвестиции, а Франция недавно объявила о новом соглашении с фармацевтическим сектором для обеспечения предсказуемости рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Дональд Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на лекарства. Зимой в США запустили платформу TrumpRx для покупки медикаментов со скидкой. В прошлом году американский политик предупредил о скором введении таможенных сборов на фармацевтические товары.

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    28 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Ирландский эксперт спрогнозировал сокращение помощи Киеву со стороны ЕС

    Историк Робертс: ЕС может существенно сократить помощь Киеву в ближайшие месяцы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Под влиянием меняющихся общественных настроений поддержка Киева со стороны Евросоюза может существенно сократиться или полностью прекратиться уже в ближайшие месяцы, сообщил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка (Ирландия) Джеффри Робертс.

    Как указал Робертс в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай», поддержка Киева со стороны европейских стран может существенно снизиться или полностью прекратиться в ближайшие месяцы из-за изменения общественных настроений, передает РИА «Новости».

    «Общественное мнение, я думаю, поворачивает вспять ход войны. Возможности для его выражения могут иметь практические последствия. Есть серьезные перспективы остановить этот процесс в ближайшие несколько месяцев», – отметил эксперт.

    В качестве примера возможных политических изменений Робертс привел предстоящие выборы во Франции. По его словам, победа Марин Ле Пен в 2027 году приведет к фундаментальному сдвигу в позиции Парижа и всей Европы.

    Заседание клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября, собрав 120 участников из 40 стран. Главной темой мероприятия стала ответственность за будущее и пределы возможного. Программа завершится пленарной сессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева.

    Кандидат от этой партии остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года.

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель спрогнозировала сокращение европейской финансовой поддержки из-за скандальных требований Владимира Зеленского.

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