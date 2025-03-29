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Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтические товары в США
США готовятся ввести пошлины на фармацевтическую продукцию, сообщил Трамп
Вашингтон планирует объявить о введении пошлин на фармацевтическую продукцию, заявил Дональд Трамп, подчеркнув необходимость возвращения производства лекарств в США.
Президент США Дональд Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтическую продукцию, сообщает ТАСС. В беседе с журналистами на борту президентского самолета Трамп отметил, что это решение направлено на возвращение производства лекарств в США. По его словам, введение пошлин позволит сократить зависимость от других стран, как это было во время пандемии COVID-19.
Трамп не уточнил размер пошлин, но подчеркнул, что они будут достаточными для того, чтобы фармацевтические компании перенесли производство в США. Президент также заявил об открытости для сделок по пошлинам с другими странами, включая Британию. Он подчеркнул, что такие сделки возможны после введения пошлин, если США получат выгоду от этих соглашений.
Ранее в феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая Австралию и Евросоюз. Эти меры были приняты с целью защиты американской промышленности. Также США подняли пошлины на товары из Китая с 10% до 20% и ввели 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, с последующей отсрочкой до апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает введение мер против США, включая ограничения на технологии, в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, что может повлиять на компании, такие как Starlink. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США. Трамп также заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Евросоюза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.