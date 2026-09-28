Представитель правительства Испании в Сеуте ушел в отставку

EFE: Представитель правительства Испании в Сеуте покинул пост из-за мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Мигель Анхель Перес Триано уходит с поста главы представительства правительства в автономном городе, а также оставляет пост генерального секретаря местного отделения Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), передает EFE.

Политик принял это решение после консультаций с семьей из-за давления, оскорблений и кампании по дискредитации. Ранее он оказался в центре скандала из-за предупреждений Национального разведывательного центра Испании накануне массового проникновения мигрантов в Сеуту 30 и 31 июля, отмечает РИА «Новости».

В конце июля Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. МВД Испании сообщало о проникновении около 72 тыс. человек, что привело к перегрузке местных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Мадриде прошел многотысячный митинг в защиту Сеуты и за досрочные выборы.

На прошлой неделе Испания стянула войска к границе города из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к вторжению мигрантов.