Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Представитель правительства Испании в Сеуте ушел в отставку
EFE: Представитель правительства Испании в Сеуте покинул пост из-за мигрантов
Представитель центрального правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес Триано объявил об уходе в отставку на фоне миграционного кризиса.
Мигель Анхель Перес Триано уходит с поста главы представительства правительства в автономном городе, а также оставляет пост генерального секретаря местного отделения Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), передает EFE.
Политик принял это решение после консультаций с семьей из-за давления, оскорблений и кампании по дискредитации. Ранее он оказался в центре скандала из-за предупреждений Национального разведывательного центра Испании накануне массового проникновения мигрантов в Сеуту 30 и 31 июля, отмечает РИА «Новости».
В конце июля Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. МВД Испании сообщало о проникновении около 72 тыс. человек, что привело к перегрузке местных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Мадриде прошел многотысячный митинг в защиту Сеуты и за досрочные выборы.
На прошлой неделе Испания стянула войска к границе города из-за угрозы нового прорыва нелегалов.
В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к вторжению мигрантов.