На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.8 комментариев
Минтранс: В России ужесточат контроль за иностранными водителями на границе
С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила грузоперевозок, ужесточающие контроль за иностранными водителями-должниками на границе, сообщил Минтранс.
Правила контроля на границе для иностранных перевозчиков, порядок транспортировки опасных грузов и оформления документов для скоропортящихся продуктов изменятся с 1 сентября 2026 года, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Одно из главных нововведений коснется усиления пограничного контроля.
Иностранным перевозчикам могут отказать в выезде из страны при наличии неоплаченных штрафов, долгов за проезд по платным трассам или неуплаты за вред дорогам от тяжеловесного транспорта. Контролировать погашение задолженностей будет Федеральная таможенная служба.
Для перевозки опасных грузов вводится новый порядок выдачи специальных разрешений и ведения реестра. Маршрут потребуется согласовывать с владельцами дорог, учитывая временные ограничения и запреты на движение по отдельным участкам.
Процедура подачи заявок для российских перевозчиков упрощается. Отныне не нужно прикладывать электронные образы свидетельства о регистрации грузовика, так как оператор системы проверяет данные автоматически.
С 1 сентября свидетельство для перевозки скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через портал госуслуг.
«Это упрощает процедуру и экономит время перевозчиков», – отметили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство запретило пересечение российской границы иностранным грузовикам с неоплаченными штрафами.
Президент Владимир Путин отложил введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках до марта 2027 года.
В конце прошлого года глава государства подписал закон о создании обязательного реестра грузовых автоперевозчиков.