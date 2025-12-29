Tекст: Ольга Иванова

Путин подписал закон о создании реестра грузовых автоперевозчиков, сообщает ТАСС. Новый реестр начнет функционировать с 1 марта 2027 года. Перевозчики будут обязаны уведомлять о каждой перевозке грузов через специальную цифровую платформу.

Согласно документу, заниматься перевозкой грузов смогут только те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрируют уведомление о перевозке в соответствующем реестре. Право на осуществление перевозок утрачивается в случае исключения компании или предпринимателя из данного списка.

В реестр нужно будет заносить сведения о транспортных средствах, у которых максимально допустимая масса превышает 3,5 т. Однако компании, перевозящие грузы только для своих нужд, освобождаются от этой обязанности.

Реестр будет действовать на базе национальной цифровой платформы «ГосЛог», которая также позволит оформлять необходимые транспортные документы в электронном виде. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

В пояснительной записке отмечается, что в базах МВД России зарегистрированы 6,79 млн грузовых автомобилей, принадлежащих примерно 250-300 тыс. собственников. При этом, по данным Ространснадзора на апрель 2024 года, только 46,1 тыс. владельцев уведомили о своей деятельности, что составляет менее 20% от общего числа.

