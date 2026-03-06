Пентагон: «Рубикон» обеспечил России структурное преимущество в применении БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что современные военные действия переживают коренную трансформацию, а автономные системы уже стали обыденной реальностью на поле боя, передает ТАСС.

Маркс подчеркнул, что противники США осознают это и активно инвестируют в развитие и внедрение автономных средств, ускоряя их интеграцию в армии. По его словам, «Рубикон» является примером подразделения, созданного за счет значительного финансирования и действующего вне рамок традиционной военной доктрины России.

Американский генерал добавил, что российский центр централизует закупки, внедряет новые тактики и обучает операторов БПЛА, а также создает новую командную структуру, способную развертывать автономные системы в больших масштабах и с высокой скоростью. По оценке Маркса, российские Вооружённые силы эффективно применяют БПЛА на Украине для уничтожения ценных целей, а главное преимущество в подобных конфликтах обеспечивают не только технологии, но и организационная структура, позволяющая гибко и быстро использовать новые системы.

«Рубикон» был создан в августе 2024 года по указанию министра обороны России Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. В числе приоритетных задач центра – подготовка инструкторов и специалистов для работы с БПЛА в боевых подразделениях и обучение операторов автономных комплексов как для одиночных, так и для групповых расчетов.

В феврале в Минобороны РФ сообщили, что расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили французский колесный танк AMX-10RC Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье.

Ранее операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции с помощью FPV-дронов в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.