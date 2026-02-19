Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.0 комментариев
Расчеты центра «Рубикон» уничтожили французский танк AMX-10RC ВСУ в ДНР
Расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили французский колесный танк AMX-10RC Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье, сообщает Министерство обороны России.
Расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» успешно поразили французский колесный танк AMX-10RC, который находился на вооружении украинской армии, передает ТАСС. Инцидент произошел в районе населенного пункта Доброполье в ДНР.
В российском военном ведомстве уточнили, что танк был замаскирован в одной из лесопосадок. «Серией ударов операторов FPV-дронов центра «Рубикон» маскировка позиции была вскрыта, а сам танк успешно поражен», – говорится в сообщении Минобороны.
Ранее операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции с помощью FPV-дронов в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Военнослужащие центра «Рубикон» нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ в Харьковской области.
В июне расчет FPV-дронов «Рубикон» уничтожил немецкий танк Leopard вблизи населенного пункта Ялта в ДНР.