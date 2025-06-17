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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию компании.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    2 комментария
    17 июня 2025, 10:25 • Новости дня

    Расчетом FPV-дронов «Рубикон» уничтожен танк Leopard около Ялты в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    На территории ДНР в районе поселка Ялта танк Leopard украинских войск был уничтожен расчетом FPV-дронов «Рубикон», сообщило Минобороны.

    Минобороны России сообщило об уничтожении немецкого танка Leopard расчетом FPV-дронов «Рубикон» вблизи населенного пункта Ялта в ДНР, передает РИА «Новости» .

    По информации ведомства, во время боевого дежурства в этом районе специалисты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий обнаружили в лесопосадке замаскированный танк Leopard 1А5 вооруженных сил Украины. После этого, по данным Минобороны, серия ударов FPV-дронов привела к полной ликвидации боевой машины.

    Ранее российские военные нанесли удар FPV-дроном по временной позиции украинских бойцов в Катериновке в ДНР.

    Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил финский бронетранспортер Sisu XA-180 в районе населенного пункта Яблоновка в ДНР.

    16 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области
    ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Новопавловки в Днепропетровской области, Запорожья в Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполя и Темировки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Рыжевки, Искрисковщины, Писаревки, Садков в Сумской области и Удов в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Купянском, Колодезным, Глущенково в Харьковской области, Кировском и Шандриголово в ДНР.

    Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и десять пикапов. Уничтожен склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113. Уничтожены три станции РЭБ, американская радиолокационная станция AN/MPQ-64, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.

    При этом потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, включая бронетранспортер М113, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны вблизи Новоданиловки и Павловки в Запорожской области, Золотой Балки, Никольского и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ВС России усилили удары по хабу ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.

    ВС закрепились в Петровском у границы Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    16 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    Россия передала Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ и предложила еще 2 тыс. 239 тел
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках достигнутых в начале июня договоренностей Россия передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила вернуть еще 2 тыс. 239 тел, сообщило Министерство обороны.

    В понедельник Россия передала Украине 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ и вернула тела 51 российского военного, следует из сообщения в Telgrаm-канале Минобороны. Передача произошла согласно соглашениям, заключенным 2 июня в Стамбуле.

    Всего украинской стороне с начала гуманитарной акции передано 6 тыс. 60 тел. В то же время Украина передала России тела 78 погибших российских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило о готовности передать еще 2 тыс. 239 тел погибших военнослужащих ВСУ на данном этапе.

    Ранее в воскресенье Россия передала Украине очередные 1,2 тыс. тел военнослужащих.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева

    «РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot

    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны, где, предположительно, находились американские комплексы Patriot, сообщили военкоры.

    Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».

    Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.

    Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    16 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Москалькова сообщила о возвращении числившихся без вести пропавшими военных

    Москалькова: Среди вернувшихся из украинского плена есть числившиеся без вести пропавшими

    Tекст: Евгения Караваева

    Ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой после обмена пленными, проходившего в рамках достигнутых договоренностей.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся домой во время обмена военнопленными с Украиной, оказались и те, кого ранее считали без вести пропавшими, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Особенно радует, что среди возвратившихся – воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших. Готовы оказать всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и социальную. Вы не одни!» – заявила омбудсмен.

    Москалькова выразила благодарность президенту Владимиру Путину, Минобороны и всем ведомствам, участвовавшим в организации обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории, контролируемой Киевом, вернулась еще одна группа российских солдат. Самолет с военнослужащими приземлился в аэропорту Подмосковья 14 июня.

    Президент России Владимир Путин подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом.


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    17 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России прорвали укрепленную оборону ВСУ севернее Верхнекаменского в ДНР

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Военный эксперт сообщил, что мощный концентрированный удар и натиск российских войск позволили осуществить этот прорыв.

    По информации Марочко, прорыв обороны ВСУ дал возможность российским бойцам продвинуться к поселку Серебрянка. Он добавил, что такое развитие событий ухудшило тактическое положение украинских войск у населенного пункта Григоровка.

    Эксперт отметил, что украинские подразделения в настоящее время пытаются удержать ключевые позиции в районе Верхнекаменского. По его словам, в этом районе продолжаются ожесточенные боестолкновения.

    Ранее  Марочко сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.

    ВС России продвигаются к Северску с нескольких направлений.


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    16 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    Нанесено поражение предприятию ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотниками, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и матсредств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 104 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 737 беспилотников, 611 ЗРК, 23 922 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 251 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 910 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения. До этого они поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ.

    За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    17 июня 2025, 07:55 • Новости дня
    «Северяне» отбили серию атак ВСУ на Курскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как ВСУ с разных направлений тщетно пытались прорвать оборону, так как командование ВСУ все еще «не отказалось от идеи захвата нескольких квадратных метров в Курской области».

    Как рассказали бойцы, дважды из района Рыжевки пытались проникнуть на российскую территорию неонацисты из 24-го батальона «Айдар» (включен в российский реестр террористов и экстремистов), однако после стрелковых боев большая часть нападавших была ликвидирована, остальные бежали, рассказали авторы неофициального Telegram-канала группировки войск «Северный ветер».

    Затем штурмовая группа 158-й бригады ВСУ атаковала из Бессаловки, но тоже была уничтожена российскими десантниками. Группа из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из Искрисковщины, также была уничтожена операторами FPV-дронов.

    Еще одну попытку прорваться в поселок Новый Путь предприняла штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, большинство бойцов которой было уничтожено, остальные отступили,

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), – уточнили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

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    17 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    В Донецке прогремели десять мощных взрывов

    В Ленинском районе Донецка произошли десять мощных взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В Ленинском районе Донецка раздалось минимум десять взрывов, после чего в городе сработали системы противовоздушной обороны.

    Минимум десять взрывов были зафиксированы в Ленинском районе Донецка. По информации корреспондента, наиболее интенсивные взрывы услышали жители спального района города, передает ТАСС.

    В настоящее время в Донецке активно работают системы противовоздушной обороны, что подтверждают местные источники.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке ВСУ в Донецке пострадали шестеро подростков.

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    16 июня 2025, 23:42 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ за 3,5 часа над Белгородской областью

    Минобороны: Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 51 БПЛА за 3,5 часа

    Средства ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ за 3,5 часа над Белгородской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны доложило о 51 сбитом над Белгородской областью дроне за 3,5 часа с 20.00, сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    «В период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области в понедельник погиб мирный житель. В воскресенье губернатор  Гладков  сообщал, что за сутки ВСУ атаковали региона дронами более 60 раз.

    В результате атаки украинских беспилотников на территории Татарстана пострадали 16 человек, среди которых оказались трое детей.

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    16 июня 2025, 11:21 • Новости дня
    Саперы в Курской области нашли спрятанную в детском самокате взрывчатку

    ВСУ заминировали детский самокат при отступлении из Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Инженерные подразделения группировки «Север» обнаружили в одном из населенных пунктов Курской области взрывное устройство, спрятанное в детском самокате.

    Военнослужащие инженерных подразделений группировки «Север» нашли взрывное устройство в детском самокате при проведении разминирования в Курской области, передает РИА «Новости».

    По информации Минобороны, устройство было замаскировано внутри корпуса самоката и имело видимые признаки вмешательства. В Минобороны пояснили, что самокат, на первый взгляд, не отличался от обычного, однако при осмотре саперы заметили трещину, через которую были видны провода и взрывчатое вещество.

    Сапер-оператор с позывным «Малой» рассказал, что обнаружение устройства стало возможным благодаря внимательному визуальному анализу корпуса. В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ при отступлении оставили на территории области значительное количество взрывоопасных предметов.

    Ранее саперы обнаружили в приграничных районах Курской области напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ.

    В Глушковском районе Курской области 36-летний мужчина погиб после взрыва, который произошел, когда он поднял подозрительный пакет на дороге.

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    17 июня 2025, 01:47 • Новости дня
    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита Зеленского в Вену

    Австрийская партия свободы назвала визит Зеленского уходом от проблем страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вену. Там отметили, что австрийский народ никто не спрашивал, желает ли он спонсировать киевский режим и стоять за него горой, сказано в обращении на сайте партии.

    «Потому что Владимир Зеленский был приглашен именно сегодня, не случайно. Они (власти Австрии) хотят, чтобы тема визита была освещена в средствах массовой информации, а не в дебатах о бюджете! Это целенаправленный саботаж парламентской деятельности, совершаемый здесь «светофором неудачников», –  сказано в партийном обращении.

    Глава партии Кристиан Хафенекер отметил, что граждан страны никогда не спрашивали мнения о том, что три млрд евро из их налоговых денег прямо или косвенно будут переведены в Украину.

    «И точно так же их не спрашивали, должен ли Зеленский заниматься здесь политикой сегодня! Нейтралитет является для австрийцев одной из важнейших задач, поэтому его нельзя попирать <...> Австрийцы в большинстве своем поддерживают нейтралитет – и это следует учитывать!» – сказал он.

    Хафенекер отметил, что приглашение Зеленского – это целенаправленное отвлечение внимания от бюджетной катастрофы. На встрече с Зеленским власти не обсуждали тот факт, что австрийские политики и журналисты гибнут из-за украинского конфликта, что взрыв трубопровода «Северный поток», в который было инвестировано около 1 млрд евро денег австрийских налогоплательщиков, нанес удар по энергетической магистрали Европы, что посольство Украины в Вене вербует наемников, сказал он.

    Эти темы не для беседы с Зеленским, отметил партийный лидер, так как, по его словам, власти Австрии пытаются затянуть войну на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба, а затем превратить восстановление в бизнес.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии.

    До этого сообщалось, что представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.


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    16 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Мединский: Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

    Мединский отметил, что процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной также продолжается. Он подчеркнул, что стороны наладили санитарные обмены тяжелоранеными, позволяя оперативно передавать раненых с линии фронта, передает ТАСС.

    Помощник президента России отметил, что реализация этих договоренностей стала возможной в рамках усилий по гуманитарному взаимодействию между сторонами.

    Ранее Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    16 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о нехватке личного состава в армии

    Tекст: Ольга Иванова

    Пленные украинские военнослужащие отмечают острую нехватку личного состава в подразделениях, а подготовка новобранцев перед отправкой на передовую занимает чуть более недели.

    О нехватке личного состава в украинской армии рассказал пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал.

    По словам Шаповала, которые приводит РИА «Новости», дефицит людей становится явным для всех новобранцев, которые прибывают в части после учебного центра. Он заявил: «Малое количество людей в бригаде чувствуется. Я, как новый военнослужащий, это понял еще после учебного центра, когда нас отправили уже непосредственно по бригадам».

    Новобранцам, по его словам, обещали месяц-два учений по боевому слаживанию, однако подготовка заняла чуть больше недели, после чего их направили в Сумскую область для обороны. Уже после прибытия на позиции стало понятно, что бойцов перебрасывают на территорию России, отметил Шаповал.

    Военнопленный также рассказал, что спал, когда его обнаружил российский военнослужащий и приказал сложить оружие. В его группе было шесть человек, но половина бойцов разбежалась уже в первые сутки. По его мнению, власти Украины вводят новобранцев в заблуждение относительно ситуации на фронте и отношении российских военнослужащих к пленным.

    Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.


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    16 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    Итальянский генерал увидел в конфликте на Украине образец будущих войн

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава итальянского генштаба Лучано Портолано охарактеризовал спецоперацию на Украине как отражение новых тенденций мировых вооруженных противостояний, включая использование дронов и кибервойну.

    Портолано заявил, что конфликт на Украине демонстрирует будущее всех вооруженных противостояний, передает РИА «Новости».

    В интервью Corriere della Sera генерал отметил: «Это конфликт, который демонстрирует все новые грани войн сегодняшнего и завтрашнего дня: беспилотники-шпионы, беспилотники-камикадзе, спутники, радиоэлектронная борьба, физический и киберсаботаж, искусственный интеллект, психологическая война с дезинформацией, которая ведется в социальных сетях, вылазки спецназа, массовое возвращение наемных ополченцев и так далее».

    Портолано выразил мнение, что противостояние идет «на истощение», и Россия приспособлена к затяжному конфликту лучше, чем противники. Генерал отметил, что сейчас Россия проводит наступательные действия в Донбассе и использует благоприятный момент для завоевания стратегических позиций перед будущими переговорами.

    Ранее американский военный эксперт Скотт Риттер охарактеризовал ситуацию в Киеве как начало краха украинских властей из-за военных и экономических неудач.


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    17 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    При освобождении Троицкого дроны ВСУ намеренно били по украинским пленным

    Российские военные рассказали, как дроны ВСУ били по своим плененным сослуживцам

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные при попытке вывести пленных с территории Троицкого подверглись массированной атаке FPV-дронов, один украинский военный получил смертельное ранение, рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Сыч».

    «В Троицком обнаружили двух врагов. В подвал посадили их, четверо суток не получилось вывести. Когда повели, обоих «затрехсотило» (получили ранения –  прим. ВЗГЛЯД). Один пленный «вытек», оказывали ему помощь, но было бесполезно, слишком тяжелое ранение», – сообщил ТАСС Сыч.

    По его словам, дроны налетели роем, минометы не давали проходу.

    «Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», – отметил российский штурмовик.

    Командир штурмовиков добавил, что российские бойцы, выводившие пленных, тоже получили ранения в ходе атаки FPV-дронов и минометного огня.

    Позже, в тот же вечер, оставшихся военных и выжившего пленного эвакуировала другая группа российских военнослужащих. По словам Сыча, украинские силы целенаправленно атаковали своих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный служащий ВСУ рассказывал о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.

    До этого украинский военнопленный отметил, что военные ВСУ недовольны условиями и причинами участия в боевых действиях, считая свои жертвы напрасными.

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