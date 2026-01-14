Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.13 комментариев
Военнослужащие центра «Рубикон» нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.
Российские военные обнаружили надпись о размещении личного состава подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ на одном из заброшенных зданий в населенном пункте Пристань Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
После дополнительной разведки и подтверждения использования здания подразделением БПЛА, расчет FPV-дронов центра «Рубикон» атаковал пункт временной дислокации украинских военных.
В министерстве обороны России сообщили, что после удара средствами объективного контроля фиксировалось возгорание на месте цели в режиме реального времени.
В результате операции была нарушена деятельность подразделения аэроразведки ВСУ на данном направлении.
Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников на Украине. Российские специалисты лишили ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, что признали в издании Financial Times.