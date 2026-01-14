  • Новость часаReuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Зеленский решил убрать Тимошенко
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР
    Ученые опровергли слухи о возможности падения 10-метрового астероида на Землю
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    Рубио и Нетаньяху провели переговоры по Ирану
    В Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    26 комментариев
    14 января 2026, 21:50 • Новости дня

    Центр «Рубикон» уничтожил пункт ВСУ «Кондор» в Харьковской области

    Центр «Рубикон» уничтожил пункт БПЛА ВСУ «Кондор» в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие центра «Рубикон» нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные обнаружили надпись о размещении личного состава подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ на одном из заброшенных зданий в населенном пункте Пристань Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    После дополнительной разведки и подтверждения использования здания подразделением БПЛА, расчет FPV-дронов центра «Рубикон» атаковал пункт временной дислокации украинских военных.

    В министерстве обороны России сообщили, что после удара средствами объективного контроля фиксировалось возгорание на месте цели в режиме реального времени.

    В результате операции была нарушена деятельность подразделения аэроразведки ВСУ на данном направлении.

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников на Украине. Российские специалисты лишили ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, что признали в издании Financial Times.

    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    Комментарии (12)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 03:58 • Новости дня
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В результате действий киевского режима с 2014 года в Донбассе были убиты 7184 мирных жителя, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

    «В результате агрессии киевского режима убиты 7184 мирных жителя, 21 тыс. человек получили ранения», – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

    Он отметил, что пострадавшими признаны более 132 тыс. человек. По словам главы СК, с 2014 года следователи возбудили 8800 уголовных дел в отношении 2240 человек, среди которых представители военно-политического руководства Украины, силовых структур и иностранные наемники.

    Бастрыкин также заявил, что ущерб от уничтожения гражданской инфраструктуры в Донбассе и приграничных российских регионах, установленный Следственным комитетом, превышает 706 млрд рублей.

    Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса. Бастрыкин подчеркнул, что масштабы преступлений со стороны киевского режима значительно возросли. Следственный комитет начал расследовать преступления Киева с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговор боевику украинского националистического батальона, уроженцу Сумской области, по обвинению в терроризме и военных преступлениях в Донбассе. Его приговорили к 19 годам колонии. Уроженец Одесской области приговорен к 18 годам лишения свободы за военные преступления в Донбассе.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 03:47 • Новости дня
    В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону загорелись квартиры в многоэтажных домах
    В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону загорелись квартиры в многоэтажных домах
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на одном из промышленных объектов, загорелись квартиры в многоэтажных домах, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростове идет отражение воздушной атаки», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Он сообщил, что дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно направляются на места происшествий для ликвидации последствий.

    В западной части города спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов. Дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных жилых домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Ястребиного и Кондратовки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины возле Круглого, Терновой, Старицы и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Шийковкой, Осиново, Глушковкой, Березовкой, Купянском-Узловым, Кутьковкой, Чернещиной в Харьковской области, Маяками и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты в районах Закотного, Константиновки, Краматорска и Новотроицкого в ДНР.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе итальянский бронетранспортер Puma, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Шевченко, Торецкого и Ленино в ДНР, Ивановки, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

     Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины «Казак».

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Копани, Риздвянки, Воздвижевки, Зализничного, Жовтневого, Терноватого и Староукраинки в Запорожской области и Маломихайловки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь бронемашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и боевую машину чешской РСЗО Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области. Ранее они освободили Белогорье в Запорожской области.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    Комментарии (5)
    14 января 2026, 06:24 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске
    ВСУ попытались атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка атаки беспилотниками промышленной зоны в Невинномысске Ставропольского края была предпринята со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «Действует ПВО», – сообщил Владимиров в Telegram.

    По словам губернатора, экстренные службы уже работают в районах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки в Ростовской области возник пожар на промышленном объекте и загорелись квартиры в многоэтажных домах. Пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины спешно покидают занимаемые позиции под натиском группировки российских войск «Север» в районе Старицы на Харьковском направлении.

    «Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском «Северян», а оставленные окопы тщательно минируют. Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, суммарное продвижение составило 450 м.

    На Харьковском направлении российские войска продолжают наступление почти на всех участках, используя все имеющиеся средства поражения. ВСУ находятся в обороне.

    В районе Лимана российские подразделения заняли участок леса и закрепились, продвинувшись до 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли и зачистили четыре промышленных здания, обеспечив продвижение на 250 м. В районе Меловое-Хатнее продолжается зачистка лесопосадок, авиация и дроны «Герань-2» уничтожили пункты дислокации ВСУ. На Липцовском участке фронта без существенных изменений.

    На Сумском направлении скорость продвижения российских войск сохраняется высокой. Авиация и артиллерия наращивают интенсивность ударов по позициям ВСУ, которые укрепляют рубежи и пытаются проводить контратаки.

    В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 11 участках, а в Краснопольском – на трех, общая глубина продвижения достигла 650 м. В районе Варачино попытка прорыва штурмовой группы ВСУ была своевременно обнаружена, боевики уничтожены комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российская авиация наносила удары по выявленным позициям ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» сохраняет высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 23:48 • Новости дня
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск четыре дрона были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще три беспилотника удалось ликвидировать над территорией Крыма. Два аппарата были уничтожены над Ростовской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА за два часа.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 06:37 • Новости дня
    Танкер Chevron после атаки беспилотника в Черном море направился в порт

    Tекст: Антон Антонов

    Зафрахтованный американской нефтегазовой корпорацией Chevron танкер, который подвергся атаке беспилотника в Черном море, следует в безопасный порт, сообщили в компании.

    Chevron подтвердила сам факт инцидента и заверила, что команда судна находится в безопасности, а сам танкер – в стабильном состоянии, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в настоящее время действия координируются с оператором судна и соответствующими властями. Инцидент не оказал влияния на экспорт нефти, отметили в корпорации. В компании подчеркнули, что продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера у терминала КТК в Черном море получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Экипажи судов не пострадали. Министерство энергетики Казахстана сообщило, что танкер Matilda сохранил мореходность и не получил серьезных повреждений корпуса.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 05:56 • Новости дня
    Ребенок и трое взрослых пострадали при воздушной атаке в Ростовской области
    Ребенок и трое взрослых пострадали при воздушной атаке в Ростовской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Получили ранения жители Ростова и Мясниковского района. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу скорой медицинской помощи, где им оказывают необходимую помощь. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщил Слюсарь в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на промышленном объекте. В нескольких многоэтажных домах в городе загорелись квартиры.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Мирный житель погиб при атаке дрона на Белгородскую область
    Мирный житель погиб при атаке дрона на Белгородскую область
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва беспилотника в городе Шебекино погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Мужчина умер на месте от полученных ранений. Гладков в Telegram выразил соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Новая Таволжанка Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате взрыва дрона, запущенного вооруженными силами Украины. В селе Березовка Белгородской области местный житель пострадал из-за взрыва дрона.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 23:55 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области Украины звучит воздушная тревога, произошли взрывы, сообщила местная военная администрация.

    Воздушная тревога также звучит в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровске на Украине также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 23:00 • Новости дня
    ВСУ повредили многоквартирный дом при атаке БПЛА по Горловке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотника по Никитовскому району Горловки поврежден многоквартирный дом на улице Спортивной, ущерб уточняется, сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Многоквартирный жилой дом оказался поврежден в результате атаки беспилотника-камикадзе, запущенного ВСУ по Никитовскому району Горловки, передает РИА «Новости». О происшествии сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Согласно информации ведомства, удар был нанесен по поселку шахты имени Изотова. Представители регионального управления уточнили: «По оперативным линиям управления... за 13 января по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях... многоквартирный жилой дом по ул. Спортивной».

    Вечером того же дня ВСУ также атаковали Петровский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки при помощи беспилотников-камикадзе. О последствиях этих ударов информации не поступало.

    Горловка находится примерно в 50 км севернее Донецка и считается одним из крупнейших городов ДНР. Здесь расположены химический концерн «Стирол» и несколько угледобывающих предприятий, а до начала конфликта население города превышало 250 тыс. человек.

    Ранее украинские беспилотники атаковали Елец в Липецкой области, где пострадали два человека.

    ВСУ также нанесли удар по Таганрогу, в результате чего были повреждены промышленный объект и газовые коммуникации.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 13:45 • Новости дня
    Киев активизировал применение западных РЭБ в зоне СВО

    Киселев: ВСУ увеличили количество французских и немецких систем РЭБ на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне неудач под Купянском ВСУ активизировали использование западных систем радиоэлектронной борьбы и увеличили удары из РСЗО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Командование Вооруженных сил Украины увеличило число ударов из натовских реактивных систем залпового огня по всей линии фронта, а также нарастило количество французских и немецких систем радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

    «Как только Купянск начал падать – мы заметили, что противник повсеместно, практически по всей линии боевого соприкосновения, начал использовать РСЗО HIMARS», – заявил Киселев.

    Он также заявил, что сегодня 90% этих ракет сбиваются. По словам Киселева, противник также подтянул очень серьезные системы РЭБ французского и немецкого производства.

    Эксперт считает, что Киев рассчитывает усилением западных систем радиоэлектронной борьбы и увеличением числа подразделений операторов БПЛА спасти ВСУ от наступления российской армии. Наращивание этих сил особенно заметно после начала неудач украинской армии в районе Купянска.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Комментарии (0)
    СК начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице в 2018-2024 годах
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов
    Финансист бригады ВСУ тратил деньги на азартные игры
    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри

    Европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. И этот раскол выходит даже за пределы Европы. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

