Аэропорты Вашингтона и Флориды захотели назвать в честь Трампа
В США рассматривают возможность присвоить имя Дональда Трампа международному аэропорту Даллеса под Вашингтоном и воздушной гавани Палм-Бич во Флориде.
Структуры, связанные с семьей главы вашингтонской администрации, подали документы на новые бренды, пишет The New York Times.
В заявках фигурируют варианты названия President Donald J. Trump International Airport, а также аббревиатура DJT в качестве кода аэропорта.
Одно из этих наименований может быть присвоено международному аэропорту имени Даллеса под Вашингтоном. Также рассматривается вариант переименования воздушной гавани Палм-Бич, расположенной недалеко от резиденции Мар-а-Лаго.
Издание отмечает, что обычно подобные объекты называют в честь президентов после завершения их срока или кончины. Однако в США уже принято решение о переименовании столичного Центра исполнительских искусств в комплекс имени Кеннеди и Трампа, отмечает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен закрыть переименованный в его честь Кеннеди-центр на два года для реконструкции. Глава Белого дома также выразил желание присвоить свое имя строящемуся в Вашингтоне крытому стадиону.