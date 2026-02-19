  • Новость часаОбъявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    19 февраля 2026, 11:24

    Аэропорты Вашингтона и Флориды захотели назвать в честь Трампа

    NYT: Fэропорты Вашингтона и Палм-Бич смогут получить имя Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    В США рассматривают возможность присвоить имя Дональда Трампа международному аэропорту Даллеса под Вашингтоном и воздушной гавани Палм-Бич во Флориде.

    Структуры, связанные с семьей главы вашингтонской администрации, подали документы на новые бренды, пишет The New York Times.

    В заявках фигурируют варианты названия President Donald J. Trump International Airport, а также аббревиатура DJT в качестве кода аэропорта.

    Одно из этих наименований может быть присвоено международному аэропорту имени Даллеса под Вашингтоном. Также рассматривается вариант переименования воздушной гавани Палм-Бич, расположенной недалеко от резиденции Мар-а-Лаго.

    Издание отмечает, что обычно подобные объекты называют в честь президентов после завершения их срока или кончины. Однако в США уже принято решение о переименовании столичного Центра исполнительских искусств в комплекс имени Кеннеди и Трампа, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен закрыть переименованный в его честь Кеннеди-центр на два года для реконструкции. Глава Белого дома также выразил желание присвоить свое имя строящемуся в Вашингтоне крытому стадиону.

    19 февраля 2026, 06:23
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    17 февраля 2026, 04:10
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    18 февраля 2026, 12:16
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    17 февраля 2026, 05:25
    Суд в Москве приговорил американца за контрабанду деталей оружия к четырем годам

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданин США Роберт Мао приговорен к четырем годам колонии общего режима за попытку нелегально вывезти из России запчасти для оружия, сказано в материалах суда.

    Вступил в силу приговор американцу, который пытался вывезти в США через Турцию запчасти для автомата Калашникова и карабина «Сайга». Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении ТАСС. Суд назначил жителю Калифорнии наказание в виде четырех лет лишения свободы.

    «Признать Мао Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение на территории РФ основных частей огнестрельного оружия), и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре  года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – следует из приговора суда.

    Решение первой инстанции было оставлено без изменения апелляционным судом. Защита Роберта Мао не смогла обжаловать приговор в кассационном порядке, после чего он вступил в законную силу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла канал контрабанды двигателей двойного назначения в Ярославле. СК вернул государству 5,5 млрд рублей по делу «крабового короля» Кана. Газовщик из Белгорода получил 21 год за госизмену.


    19 февраля 2026, 10:07
    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп заявил о недопустимости передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

    Трамп призвал Стармера не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    18 февраля 2026, 06:25
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    17 февраля 2026, 19:57
    Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.

    Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йо заявил, что Вашингтон видит в таких переговорах способ предотвратить гонку вооружений, передает РИА «Новости».

    «Президент предлагает возможность предотвратить гонку вооружений путем участия в переговорах по стратегической стабильности – многосторонних или иных – по мере приближения обзорной конференции ДНЯО в апреле», – сказал Йо во время выступления на площадке Института Хадсона.

    Он выразил надежду, что Китай примет предложение США. По словам Йо, тема стратегической стабильности станет одной из ключевых на предстоящей международной конференции по вопросам нераспространения.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность России и Китая.

    Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности.

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая.

    18 февраля 2026, 00:10
    Зеленский пожаловался порталу Axios на возросшее давление Трампа на Украину

    Зеленский пожаловался Axios на давление Трампа на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, как американский лидер Дональд Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    Украинский народ отвергнет мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск из восточного Донбасса и передачу его России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник.

    Зеленский рассказал, как американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия с переговорной командой Украины перед началом переговоров.

    Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его народ сочтет «неудачной историей».

    «Зеленский заявил, что «несправедливо», что президент Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира», – отмечается в статье.

    Он указал на то, что хотя Трампу легче оказать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию, путь к созданию прочного мира не в том, чтобы «дать победу» президенту России Владимиру Путину.

    Трамп дважды за последние дни заявлял, что именно Зеленскому предстоит идти на уступки.

    «Надеюсь, это просто его тактика, а не решение», – сказал Зеленский Axios.

    Он подтвердил, что лучший способ добиться прорыва на местах – это личная встреча с Путиным, добавив, что поручил своей команде поднять вопрос о возможности будущей встречи на уровне лидеров в Женеве.

    По данным портала, американские посредники предложили украинской стороне вывести войска из контролируемых ими частей Донбасса и создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

    Зеленский же готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

    Он добавил, что во время второго раунда переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и представить подробную позицию по территориальному вопросу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве, которые длились более четырех часов. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. NYT сообщила, что Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры. Также на Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве.


    17 февраля 2026, 05:51
    Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп сообщил о масштабном загрязнении главной водной артерии округа Колумбия из-за аварии в канализационной системе соседнего штата Мэриленд.

    Глава Белого дома написал в соцсетях о критической ситуации в столичном регионе, передает РИА «Новости».

    «В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», – подчеркнул политик.

    Вину за случившееся президент возложил на губернатора граничащего с округом Колумбия штата Мэриленд. По мнению Трампа, местные чиновники продемонстрировали полную неспособность адекватно справиться с последствиями прорыва канализации. Он поручил федеральным ведомствам взять на себя координацию действий по устранению аварии.

    Разлив нечистот начался около месяца назад и стал одним из крупнейших в истории страны. Изначально сообщалось о попадании в реку более 900 тыс. тонн сточных вод. При этом местные власти уверяют, что инцидент не повлиял на качество питьевой воды.

    Ранее Трамп заявлял о планах возвести триумфальную арку высотой 76 метров на берегу реки Потомак.

    18 февраля 2026, 10:59
    Япония решила инвестировать 36 млрд долларов в проекты США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Япония планирует инвестировать до 36 млрд долларов в проекты по добыче нефти, газа и критически важных минералов в США – это первая часть от общего обязательства в 550 млрд долларов, взятого в рамках торгового соглашения с американским лидером Дональдом Трампом, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, ключевые вложения включают строительство газовой электростанции в Огайо, терминала по экспорту нефти в Мексиканском заливе и завода синтетических промышленных алмазов в Джорджии.

    Трамп написал в соцсетях: «Наше ОГРОМНОЕ торговое соглашение с Японией только что стартовало! Масштаб таких проектов невозможен без одного очень важного слова – ПОШЛИНЫ». Японский премьер-министр Санаэ Такаити добавила, что эти проекты нацелены на формирование устойчивых цепочек поставок и «полностью соответствуют основной цели: развитие взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение экономической безопасности и стимулирование роста».

    Самая крупная инвестиция – электростанция на природном газе мощностью 9,2 ГВт в Огайо, которой будет заниматься подразделение SB Energy корпорации SoftBank Group. Объект при полной мощности сопоставим с работой девяти атомных реакторов и сможет обеспечивать энергией около 7,4 млн домов на крупнейшей американской электросети PJM. Toshiba и Hitachi также проявили интерес к участию в проекте.

    Второй по значимости проект – глубоководный терминал по экспорту сырой нефти в Техасе (GulfLink), где Япония вложит 2,1 млрд долларов. Ожидается, что терминал может обеспечить до 30 млрд долларов ежегодного экспорта нефти из США. Кроме того, Япония направит 600 млн долларов в производство синтетических промышленных алмазов высокопрочного типа, необходимых, в частности, для полупроводниковой и автомобильной промышленности.

    В финансировании ключевые роли сыграют Japan Bank for International Cooperation и Nippon Export and Investment Insurance. Как сообщил министр торговли Японии Рёсе Акадзава, основная доля средств будет предоставляться в виде займов и гарантий. Первая встреча по отбору проектов прошла в декабре, а окончательное решение по инвестициям принимает президент США на основании рекомендаций инвестиционного комитета.

    Соглашение предусматривает, что в случае отказа Японии финансировать выбранный проект США могут повысить пошлины или вернуть часть доходов, полученных от инвестиций. Сейчас пошлины на японские товары установлены на уровне 15%, особо важной отраслью для Японии остаётся автомобилестроение.

    Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил, что японские власти одновременно говорят о желании заключить мирный договор с Россией и намерении ужесточать санкции, такая позиция вызывает лишь отторжение.

    19 февраля 2026, 02:23
    Белый дом заявил об угрозе экологической катастрофы из-за прорыва канализации

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Прорыв канализации грозит катастрофой в США

    Tекст: Антон Антонов

    Прорыв канализационной трубы в штате Мэриленд, который расположен вокруг Вашингтона, грозит экологической катастрофой, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. От места происшествия до Белого дома всего 15 км.

    Левитт заявила, что федеральные власти и президент США Дональд Трамп готовы помочь в преодолении последствий аварии, однако для этого требуется официальный запрос от местных властей, передает РИА «Новости».

    «Давайте надеться и молиться, что губернатор [Уэс Мур] поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа», – сказала Левитт.

    Она отметила, что местная инфраструктура слишком долго оставалась без внимания региональных властей, была «забыта губернатором» и остро нуждается в ремонте.

    По словам Левитт, специалисты давно предупреждали о возможных поломках, однако никаких улучшений за последние годы не было. «Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа», – подчеркнула она.

    Прорыв канализационной трубы произошел в округе Монтгомери 19 января. В результате аварии более 900 тыс. тонн сточных вод попали в Потомак. Очистительные работы продолжаются уже месяц – место огорожено, установлены предупреждающие знаки, сохраняется неприятный запах.

    17 февраля 2026, 04:55
    При стрельбе на школьном хоккейном матче в США погибли два человека

    Tекст: Катерина Туманова

    На хоккейном матче среди юношей в средней школе в Паутакете, штат Род-Айленд, два человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы, сообщила полиция.

    Начальник полиции Паутакета Тина Гонсалвес заявила, что подозреваемый в стрельбе мертв. Вероятнее всего, он покончил с собой с помощью огнестрельного оружия. По всей видимости, это был «целенаправленный» инцидент, связанный с семейным конфликтом, сообщил телеканал CBS News.

    Мэр Паутакета Дональд Гребиен назвал стрельбу на арене имени Денниса М. Линча «ужасной трагедией».

    «То, что должно было стать радостным событием, когда десятки семей, студентов и друзей собрались, чтобы отметить «Вечер выпускников» хоккейной команды BVS (Blackstone Valley Schools) во время матча между школьной командой и командой Ковентри-Джонстон, вместо этого всё было отмечено насилием и страхом», –  говорится в заявлении мэра.

    Гребиен сказал, что город сотрудничает с правоохранительными органами и офисом генерального прокурора в рамках продолжающегося расследования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в канадской школе 18-летний трансгендер устроил стрельбу. Директор школы при нападении в Таиланде закрыла собой учеников. Во Флориде 51-летний мужчина убил шесть человек, среди которых есть выходцы из России и с Украины.

    17 февраля 2026, 10:51
    Трамп пообещал скоро решить вопрос поставок оружия Тайваню

    Bloomberg: Трамп пообещал скоро решить вопрос поставок оружия Тайваню

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором принятии решения относительно будущих поставок вооружений Тайваню после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает будущие поставки вооружений Тайваню с председателем КНР Си Цзиньпином и пообещал вскоре принять решение по этому вопросу, передает Bloomberg.

    Трамп в беседе с журналистами вечером в понедельник отметил: «Я говорю с ним об этом. У нас был хороший разговор, и мы примем решение довольно скоро» – заявил президент, находясь на борту Air Force One.

    Военная поддержка США Тайваню стала одной из ключевых точек напряженности между Вашингтоном и Пекином накануне встречи лидеров двух стран, назначенной на апрель в Китае.

    В последние годы Китай усилил политическое и военное давление на Тайвань, подчеркивая, что считает остров частью своей территории. Ранее в феврале стороны уже провели телефонные переговоры, которые Трамп назвал «отличными», однако китайская сторона призвала США «проявлять осмотрительность» в вопросе поставок оружия Тайваню.

    По данным Financial Times, в начале месяца США начали готовить новый пакет вооружений для Тайваня, что вызвало обеспокоенность у китайских властей. Этот контракт станет дополнением к соглашению на 11 млрд долларов, заключенному в декабре. Кроме того, на прошлой неделе США и Тайвань подписали торговое соглашение, предусматривающее снижение тарифов и расширение доступа на рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский авианосец «Фуцзянь» прошел через Тайваньский пролив.

    Авианосец «Ляонин» из состава ВМС Китая прошел вблизи Тайваня.

    Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая вскоре представят четвертый авианосец, разработка которого успешно продвигается.

    17 февраля 2026, 06:55
    SpaceX и xAI собрались на конкурс Пентагона по разработке автономных дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Компании SpaceX Илона Маска и xAI соревнуются в конкурсе Пентагона на разработку технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, цель конкурса – разработать передовую технологию роевого управления, способную преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции и управлять несколькими дронами одновременно.

    Компания SpaceX Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Выход двух компаний Маска, о слиянии которых он объявил в начале февраля, на новый рубеж в разработке оружия с использованием искусственного интеллекта знаменует собой новый и потенциально спорный шаг для Маска.

    Хотя SpaceX является хорошо зарекомендовавшим себя оборонным подрядчиком, и Маск полон энтузиазма в отношении развития ИИ, он также входит в число тех, кто ранее выступал против создания «новых инструментов для убийства людей».

    По словам источников, из-за деликатности темы, компании Маска входят в число немногих, отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в 100 млн долларов, стартовавшем в январе. Об участии SpaceX и xAI ранее не сообщалось.

    В конкурсе Пентагона предусмотрено в пять этапов, начиная с создания программного обеспечения и заканчивая реальными испытаниями. В январском объявлении о конкурсе представитель Минобороны указал, что беспилотники будут использоваться в наступательных целях, так что взаимодействие человека и машины «будет напрямую влиять на смертоносность и эффективность этих систем».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов. Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА. Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    18 февраля 2026, 10:01
    ВВС США начали перекраску правительственных самолетов в стиле Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский самолет C-32A с бортовым номером 99-0003 сфотографировали на аэродроме в Техасе в обновленном виде, он почти полностью повторяет оформление личного лайнера президента США Дональда Трампа.

    Фюзеляж воздушного судна окрашен в белый и темно-синий цвета, разделенные красной и золотой полосами, что соответствует дизайну, выбранному Трампом в 2019 году, пишет The War Zone.

    «ВВС внедряют новое требование к схеме окраски (красный, белый, золотой и темно-синий) для VC-25B, а также для дополнительного парка представительской авиации», – заявил представитель военно-воздушных сил страны.

    По его словам, в этот список войдут новые лайнеры Boeing 747-8i и четыре самолета C-32. Перекраска будет осуществляться в ходе планового технического обслуживания, а первый борт передадут военным уже в ближайшие месяцы.

    Администрация предыдущего главы государства Джо Байдена отдавала предпочтение классической схеме времен Кеннеди. Однако теперь красно-бело-синяя ливрея становится стандартом для американских правительственных лайнеров.

    Ранее Трамп решил построить в Вашингтоне триумфальную арку, которая станет выше мемориала Линкольна.

    До этого американского президента обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    18 февраля 2026, 10:28
    RTX Corp. нарастила темпы производства ракет после угроз Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская RTX Corp. сумела нарастить выпуск боеприпасов SM-6, преодолев проблемы с поставками двигателей после того, как на подрядчиков американского военного ведомства с критикой обрушился президент США Дональд Трамп.

    RTX Corp. улучшила показатели по поставкам ключевых ракет для ВМС США, однако ее работа все еще не полностью соответствует ожиданиям, передает Bloomberg.

    Агентство по управлению контрактами Пентагона охарактеризовало исполнение обязательств как «плохое по сравнению с ожиданиями», но отметило, что ситуация «улучшается».

    Ранее Трамп пригрозил разорвать отношения с подрядчиком, обвинив руководство в приоритете интересов акционеров над нуждами армии. RTX Corp. получила контракт на 1 млрд долларов на создание 625 ракет SM-6, но столкнулась с задержками двигателей от субподрядчика L3Harris.

    Сейчас темпы производства выросли: при плановом показателе девять ракет в месяц компания с июля выпускает в среднем 16 единиц. Конгресс утвердил выделение 378 млн долларов на закупку дополнительных партий этого вооружения.

    SM-6 остается единственной ракетой в арсенале США, способной поражать цели в воздухе, на земле и перехватывать баллистические снаряды. Главной задачей боеприпаса называют защиту кораблей от китайских противокорабельных ракет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не даст оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования.

    После этого у ряда оборонных подрядчиков, включая RTX Corp., снизились акции.

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Власть женщины пробудила в японцах воинственность

    Новый состав парламента Японии переутвердил на посту премьера Санаэ Такаити. После оглушительной победы ее партии на выборах это формальность, но теперь начнется самое интересное. Под невинные разговоры про «первую женщину во главе правительства» в стране идут тектонические перемены, опасные для ее соседей. Для России в том числе. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

