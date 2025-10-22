Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе «Владивосток – Хабаровск» движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живёт, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
Восточное крыло Белого дома частично снесли в рамках работ по строительству большого бального зала для президента Дональда Трампа, что вызвало протесты у демократов и защитников исторического наследия.
Демонтаж восточного крыла Белого дома продолжается на фоне обвинений в превышении полномочий, предъявляемых Дональду Трампу, сообщает The Washington Post.
Во вторник большая часть исторического здания была снесена, чтобы освободить место под запланированный президентом Трампом бальный зал, площадь которого составит 8,4 тыс. кв. метров. Решение о масштабной перестройке вызвало критику со стороны общественных организаций, экспертов по сохранению исторического наследия и демократов, заявляющих о недостаточной прозрачности процесса.
Политолог Марта Джойнт Кумар заявила: «Они разрушают это. И эти изменения невозможно обратить. Они уничтожают эту историю навсегда». Национальный фонд по охране исторического наследия призвал администрацию и Национальную службу парков приостановить снос до прохождения всех необходимых публичных процедур.
В Белом доме обвинения сочли преувеличенными, напомнив, что многие предыдущие президенты также меняли и модернизировали резиденцию «в соответствии с потребностями времени». Представители администрации подчеркнули, что финансирование проекта полностью частное, а сам бальный зал станет «необходимым и смелым дополнением» президентской резиденции.
Дональд Трамп настаивает, что строительство бального зала не затронет основное здание Белого дома, подчеркнув: «Это не будет мешать текущему зданию. Оно будет рядом, но не соприкасаться – и будет с уважением относиться к существующему зданию, которое я очень люблю». Однако другие чиновники признают, что изменения Восточного крыла неизбежны.
Чиновник Белого дома сообщил, что исторические артефакты восточного крыла, включая предметы из офиса Розалин Картер, были сохранены и помещены на хранение под контролем Национальной службы парков и Ассоциации истории Белого дома. При этом публичные туры по Белому дому были приостановлены на неопределенный срок из-за строительных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бригады строителей приступили к демонтажу восточного крыла Белого дома. Рабочие планируют возвести на этом месте новый бальный зал на 650 человек.