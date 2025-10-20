В Вашингтоне начали снос восточного крыла Белого дома

Трамп начал снос восточного крыла Белого дома ради бального зала

Tекст: Денис Тельманов

Работы по сносу части здания стартовали в Вашингтоне, передает The Washington Post. Строители сносят восточное крыло Белого дома, несмотря на прежние заверения президента США Дональда Трампа о сохранении исторической планировки комплекса.

Сообщается, что экскаватор разрушает само здание, а шум строительных работ отчетливо слышен на территории Белого дома. Американский лидер ранее утверждал: «Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться», – заявил Трамп при подписании соответствующего указа в июле.

Чиновники отметили, что бальный зал заменит восточное крыло, при этом в конструкции крыла ранее уже вносились многочисленные изменения, еще до прихода Трампа к власти. Первоначальная стоимость проекта, по оценке президента, составляла 200 млн долларов, однако позднее она увеличилась до 250 млн долларов. Как подчеркивается, новый бальный зал рассчитан на 650 гостей – это более чем втрое превышает вместимость Восточной комнаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении построить зал для танцев и приемов в Белом доме. Трамп отметил, что новый зал станет «прекрасным дополнением» и не потребует расходов.

Президент США инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах. Трамп подписал указ о начале переименования Мексиканского залива в Американский, а горы Денали – в гору Мак-Кинли.