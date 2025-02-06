Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.10 комментариев
Трамп предложил построить бальный зал в Белом доме
Трамп заявил о планах построить бальный зал для танцев и приемов в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении построить зал для танцев и приемов в Белом доме, отметив, что это будет «прекрасным дополнением» и «ничего не будет стоить».
Президент США Дональд Трамп задумался о постройке бального зала в Белом доме, передает РИА «Новости». Он отметил, что имеет богатый опыт в строительстве таких объектов и намерен сделать соответствующее предложение самому себе.
«Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома», – приводит агентство слова Трампа.
Трамп отметил, что в свое время администрация Джо Байдена не позволила ему построить зал для танцев и приемов в Белом доме. «Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?» – добавил он.
Напомним, до этого Трампа переименовал Мексиканский залив в Американский, а высочайшую гору Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли.