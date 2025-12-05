Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов

Премьер Бельгии де Вевер назвал условия возможного изъятия российских активов

Tекст: Вера Басилая

Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера с тремя категоричными условиями возможного изъятия замороженных российских активов, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, первое условие заключается в равномерном распределении всех рисков, связанных со штрафами за «незаконную экспроприацию», между странами Евросоюза, а не возложении их только на Бельгию. Во-вторых, необходимо обеспечение депозитарию Euroclear достаточной ликвидности для компенсации возможных потерь в случае российских контрмер. В-третьих, расходы должны делиться между всеми странами ЕС, на территориях которых находятся замороженные активы.

Де Вевер отметил, что Бельгия поддерживает Украину, однако не готова единолично нести весь объем ответственности и возможных последствий такого шага. Его заявление было встречено аплодисментами в Палате представителей бельгийского парламента.

Позиция премьера направлена против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине «репарационного кредита» до 165 млрд евро под обеспечение российских активов. С этим планом также не согласны бельгийский депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свой визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе по поводу будущего замороженных российских активов.

Еврокомиссия одобрила возможность предоставления Украине «репарационного кредита» за счет этих активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти США были заранее проинформированы о таких планах.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил, что эта схема несет значительные риски и представляет собой худший способ оказания поддержки Киеву.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае принятия решения о конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде «репараций в натуральной форме».