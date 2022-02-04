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В число кандидатов на пост генсека НАТО вошла премьер Эстонии
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На место генсека НАТО Йенса Столтенберга претендуют пять кандидатов, среди них бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.
Также в список попал министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет DPA.
Ранее было объявлено об уходе Столтенберга с поста генсека НАТО. Он назначен на должность главы ЦБ Норвегии, эту должность займет после того, как уйдет с поста главы Североатлантического альянса в сентябре 2022 года.
С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет.
Назначение на пост генсека альянса происходит по итогам выборов, проводимых представителями стран-участниц. Традиционно генсека выбирают от одной из европейских стран НАТО. С момента создания этой должности в 1952 году ее ни разу не занимал представитель США.
Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом
Об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу заявил глава компании PGNiG Павел Маевский.
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – приводит его слова ТАСС.
Текущий контракт PGNiG с Газпромом (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 году, истекает в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода Ямал – Европа. «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Зеленский «пересмотрел» позицию о переговорах с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
«Неважно, где именно поставить точку в войне, – важно, чтобы все искренне были к этому готовы», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, которого цитирует «РБК-Украина».
Президент Украины поблагодарил Эрдогана за «посредничество» в переговорах с Москвой.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение главы МИДа РФ Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений. В ответ Зеленский поинтересовался, не зовут ли его в Сочи «покататься на лыжах».
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В МИД Германии отреагировали на меры в отношении Deutsche Welle
Меры Москвы, принятые против германской госкомпании Deutsche Welle, не имеют никаких оснований, они вносят напряженность в отношения между странами, говорится в заявлении пресс-службы МИД Германии.
«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», – приводит мнение внешнеполитического ведомства ФРГ РИА «Новости».
В МИД Германии утверждают, что если объявленные Москвой меры будут реализованы, то это якобы ограничит работу независимых журналистов в России.
«Мы решительно отвергаем сравнение Deutsche Welle с каналом RT DE», – заявили в МИД ФРГ, сославшись на то, что Deutsche Welle действует «как независимая медиакомпания, сотрудники которой уже давно работают в России как свободные журналисты на основе действующих законов и обладая соответствующей лицензией», передает ТАСС.
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Россия в ответ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.
Захарова назвала смешным обращение Союза журналистов Германии к правительству
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Просьбу Союза журналистов Германии к правительству ФРГ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смешной», речь идет о мерах, принятых Россией в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle.
Захарова подчеркнула, что именно Союз журналистов выступал против работы российского телеканала RT DE в стране.
«Это очень смешно. Потому что: Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против ответных мер Москвы, касающихся работы медиакомпании Deutsche Welle.
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Россия в ответ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.
Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине.
Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады.
«У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу.
Позже Губерниев объяснил причину конфликта.
«Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор.
Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке.
В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.
«Для Зеленского и его труппы «95 квартала», называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый – сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй – совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где, как считает депутат, создаст «правительство в изгнании». «И по моему, Зеленский выбрал второй сценарий. <…> Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину», – заключил Кива.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
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В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Экс-глава МИД Германии назвал условие остановки «Северного потока – 2»
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Проект «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен», заявил экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.
По словам Габриэля, он всегда воспринимал строительство трубопровода «как реальный проект». «Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что Соединенные Штаты думают так же», – приводит слова бывшего вице-канцлера Германии РИА «Новости».
Политик напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры. «Скептицизм США не был чем-то новым. <...> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году», – заключил Габриэль.
Ранее Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще якобы не получило необходимых документов.
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Посольство России в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало утверждения Госдепа США и Пентагона о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину, напомнив историю с пробиркой экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которая была использована Вашингтоном для вторжения в Ирак.
«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в соцсети Facebook.
«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021)», – отметили в посольстве.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался привести доказательства в пользу выдвинутых против России обвинений.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг высказанные Госдепартаментом США и Пентагоном обвинения в адрес Москвы в поиске предлога для «вторжения» на Украину. Вопреки этому глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявляла, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики американских властей по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Косачев ответил на обвинение Нуланд об утечке ответа США по гарантиям безопасности
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«Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд обвинила Москву в утечке конфиденциального документа США по гарантиям безопасности в испанскую газету El Pais.
«Я очень хорошо знаком с тем, как работает российская дипломатия. И когда наши дипломаты о чем-то договариваются с партнерами, они всегда эти договоренности выполняют. В данном случае мы получили четкую просьбу от американской стороны не предавать гласности эти документы, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что Россия приняла эту просьбу к исполнению и не имеет никакого отношения к соответствующим инсинуациям», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Для меня история с пометками звучит довольно странно. Пусть американцы объясняют свою версию прежде, чем излагать ее публично. Тем более в коннотации «мы почти уверены», – полагает сенатор. – Это «почти» выдает американскую сторону с головой – на самом деле они ни в чем не уверены и лишь пытаются в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».
В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.
На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
При этом она утверждает, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине.
Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17).
«Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена.
Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин.
Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина.
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Газпром и CNPC подписали договор на крупную поставку газа в Китай
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Компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга.
«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), – говорится в сообщении Газпрома на сайте холдинга.
«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что Газпром является надежным поставщиком газа», – заявил глава газового холдинга Алексей Миллер.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Пекин заявил о подготовке нового контракта на крупную поставку газа в Китай.
В конце января Россия сообщила о переговорах по поставкам газа в Китай с Сахалина. Ранее Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине
Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой.
В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград».
Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом».
При этом самолет сел успешно.
«Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня.
Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
В Польше назвали безумием войну с Россией
Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Mysl Polska назвал «безумием» гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.
Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ «готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России». Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.
«А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта», – передает РИА «Новости» слова Пясты.
Он указал, что у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий друг к другу, нет внутригосударственных конфликтов, связанных с одной из двух стран, они не борются за сферы влияния. Также отношениям России и Польши не мешают экономические вопросы.
«Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. <...> Украина – бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств», – заявил Пяста.
Историк напомнил, что современные украинские власти возвели в ранг национальных героев националистов из ОУН*-УПА*, которые в годы Второй мировой войны вырезали мирное польское население.
Он отметил, что жителям Польши предлагается вместе с «враждебной и потенциально опасной» Украиной воевать против «потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа» ради интересов союзников Варшавы по НАТО – США и Великобритании, которые, как указал Пяста, «намерены сражаться с Россией до последнего польского солдата».
«Скажем прямо: интересам Польши соответствует мир в регионе, а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение. <...> Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу», – заключил Пяста.
Ранее в Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России.
В RT France назвали закон, позволяющий приостановить вещание канала
В редакции RT France рассказали, на основании чего может быть приостановлено вещание.
«Для приостановки вещания RT France власти могут воспользоваться законом от 2018 года, который в народе так и прозвали – закон против RT. Он действует во время любой предвыборной кампании и может быть использован против СМИ, которое «находится под влиянием иностранного государства», если регулятор сочтет, что вещание канала «посягает на фундаментальные интересы нации», – написала в своем Telegram-канале руководитель RT France Ксения Федорова.
Напомним, в редакции RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией. По словам Федоровой, «информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре».
Ранее комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
США предложили России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности
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Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч [военнослужащих] направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
«Нам, – повторила Нуланд, – этого не нужно». «Нам нужно работать над ковидом, над [масштабной социально-экономической программой] Build Back Better, над миром и безопасностью, над неделимостью безопасности, как вы говорите», – добавила заместитель госсекретаря.
При этом Нуланд утверждала, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
«Да, в действительности наше изначальное предложение, которое российская сторона теперь предала огласке – оно вчера (в среду) появилось в [испанской газете] El Pais, – весьма конкретно затрагивает тему неделимости безопасности. Так что во втором письме [американской стороны] министру [иностранных дел России Сергею] Лаврову на это обратили внимание. И сделали акцент на том, чтобы сказать: давайте сядем за стол переговоров, давайте решим это посредством деэскалации, давайте решим это посредством дипломатии, давайте укрепим систему безопасности между нами. Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно. Нужно концентрировать внимание на подлинной злобе дня», – заявила дипломат.
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На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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