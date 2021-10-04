Человечество обманывают, говоря о конце религий

Взгляд
4 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
Разделы

Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
Перейти в раздел…

Чего ждать России от Олафа Шольца

Считается, что Шольц дружит со Шредером, председателем совета директоров «Роснефти» MAJA HITIJ/ POO/EPA/ТАСС
«Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – заявил газете ВЗГЛЯД Карстен Фогт, ветеран Бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября. Фогт не исключает, что при новом канцлере отношения ФРГ и России ухудшатся. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
Перейти в раздел…

Комические рекорды обнажают большую трагедию Украины

Тризуб из арбузов – один из украинских рекордов последнего времени Сергій Нікітенко/Facebook
Гигантские тризубы, флагштоки и гербы из сала и арбузов – далеко не полный список экзотических рекордов, которые регулярно фиксируются на территории Украины. Последняя такая идея – установка украинского флага на поверхности Луны. В чем заключаются десять самых нелепых украинских рекордов и почему они повод скорее для печали, чем радости? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Человечество обманывают, говоря о конце религий

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Для достижения глобальных целей европейцам недостает единства. Экономическая интеграция и права человека не смогли заменить собой культуру, идентичность, религию. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новая Россия появилась в муках октября 1993 года

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Всё, что мы имеем сегодня, все достоинства и недостатки существующего в России политического режима, так или иначе стали следствием событий октября 1993 года. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Идея монархии пока слабовата, но вполне играема

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Фиктивная монархия – такой же вариант будущего, как фиктивная республика. И то, как граждане ее публично «не хотят», говорит исключительно в пользу этого варианта, а не против него. Подробности...
Обсуждение: 107 комментариев
Перейти в раздел…

В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

Перейти в раздел…

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...

Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
Собираете ли вы сами грибы в лесу?
  • Регулярно

  • Иногда

  • Никогда
Вакцинацию от каких болезней вы считаете для себя более необходимой?
  • От гриппа

  • От коронавируса

  • От гриппа и коронавируса

  • Не прививаюсь от гриппа и коронавируса
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
    «Цирконом» впервые выстрелили с атомной подлодки (видео) На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию Сноуден высмеял ситуацию с офшорами Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров
    Эрнст объяснил упоминание в «досье Пандоры» Власти Грузии заявили об отсутствии желания выдавать Саакашвили Украине Япония сделала представление России из-за ракетных стрельб Россиянка вернулась домой после 30-летнего рабства в Туркмении
    «Комитет защиты национальных интересов» представил данные о вмешательстве Британии в дела России Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом оказал сопротивление при задержании Временного поверенного в делах Северной Македонии в России объявили персоной нон грата Умер спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре Алексей Шумилин

    Главная тема


    Комические рекорды обнажают большую трагедию Украины

    «новое поле битвы»


    Минобороны Британии пригрозило России атаками тысяч хакеров

    успешные испытания


    Военный эксперт: АПЛ с «Цирконами» станут головной болью США

    популярный актер


    Владимиру Машкову передадут мандат депутата Госдумы

    Видео

    кандидат в канцлеры


    Чего ждать России от Олафа Шольца

    одиозный переговорщик


    Как Виктории Нуланд попасть в Россию

    гигантские очереди


    Изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис

    энергетический кризис


    Российский уголь будет спасать Европу

    безвизовый режим


    Грузины и украинцы злят Старую Европу

    взять под контроль


    Олег Хавич: Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

    регулировать процессы


    Герман Садулаев: Дети мигрантов станут русскими

    поворот на Восток


    Игорь Караулов: Сибирь должна перестать быть периферией России

    на ваш взгляд


    Какие элементы «мягкой силы» России наиболее эффективны?
    Роман Лункин

    Человечество обманывают, говоря о конце религий

    Роман Лункин
    исследователь религии, социолог, политолог
    		4 октября 2021, 12:12

    Человечество довольно долго обманывали, утверждая, что религия перестала быть обязательным элементом нашей жизни. Процесс постепенного умирания религии был сильно преувеличен и искажен. Источником этого искажения были ученые, социологи и философы, а также политики, в послевоенное время провозгласившие новую гуманистическую эпоху всеобщего равенства, прав меньшинств и секуляризма как избавления от любых религиозных предпочтений и символов в публичном пространстве.

    Идеологический перелом происходит у нас на глазах. 2020-е завершают секулярный ХХ век, в котором социалистические и либеральные идеи слились в единый фронт борьбы с любой доминирующей идентичностью. Символичным стал Межрелигиозный форум «Большой двадцатки», прошедший в сентябре 2021 года в Болонье, поскольку Италия председательствует в G20. Мне довелось принять в нем участие. Впервые в истории этого форума (а он собирает ученых и религиозных лидеров с 2014 года) он был проведен на высшем политическом уровне, то есть действующие политики вместе обсуждали глобальные проблемы с католиками, православными, протестантами, мусульманами. Сам факт высказываний на религиозную тематику очень значим для европейских политиков, которые, в отличие от американских коллег, эту тему долгое время игнорировали, боясь выпасть из светского поля.

    В Болонье глава Европарламента Давид Сассоли заметил, что религия используется для обоснования своей идентичности как европейцами, так и иммигрантами, что естественно. Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС, ныне ректор Колледжа Европы Федерика Могерини заявила, что пора прекратить делать вид, что религия не имеет отношения к политике, иначе как минимум можно упустить что-то важное, как максимум – столкнуться с новыми неизведанными угрозами. Наконец, премьер-министр Италии Марио Драги, обращаясь к религиозным деятелям и ученым, фактически объявил о «перестройке» в отношениях между христианством и исламом с одной стороны и государствами – с другой.

    Пожалуй, впервые Драги озвучил то, что больше всего беспокоит мировое сообщество: теперь по обе стороны баррикад и конфликтов со стороны жертв и экстремистов находятся люди верующие – со своей мотивацией, историей и особым мировоззрением. Без понимания взглядов этих очень разных религиозных людей политики обойтись не в состоянии. Одним из важных факторов, который подтолкнул мировых лидеров к привлечению религиозных деятелей к разрешению конфликтов, безусловно, стал вывод американских войск из Афганистана и последующий хаос с массой беженцев. В отличие от предыдущих кризисов 2000-х, в США и Европе решили задуматься о том, что же творится в головах иммигрантов и их единоверцев в западных странах.

    Активный процесс включения религиозных идей в мировую повестку запустил в 2017 году Дональд Трамп. Он не просто использовал христианскую риторику, как и любой другой президент США, но противопоставлял евангельские принципы принципам жизни либеральной элиты, чем очень сильно разозлил ее представителей. Именно Трамп поднял вопрос о праве государства на закрытие своих границ от иммигрантов, на внедрение консервативных норм, которые хоть как-то лимитируют разгул феминизма, прав ЛГБТ и иных меньшинств. Трамп также отменил правило, согласно которому религиозные организации лишаются налоговых льгот, если они агитируют за какую-либо партию или партийного кандидата. В 2019 году под эгидой Белого дома была создана Ассоциация в защиту религиозной свободы, основанная на защите консервативных ценностей. Раскол американского общества, в котором часто обвиняют Трампа, это скорее начало движения в сторону более сбалансированного понимания либеральной демократии, дошедшей в своей политкорректности до абсурдных крайностей (изгнание преподавателей университетов за цитаты из Библии об однополых отношениях и т. п.).

    Фото: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Европа проснулась немного позже, и главным импульсом стал иммиграционный кризис. Мигранты высветили сразу несколько проблем Европейского союза – это отсутствие солидарности и согласованных действий при принятии иммигрантов, проблема закрытия границ для приезжих, опасения граждан за суверенитет своей страны, свою культуру и религию. Довольно долгое время брюссельские политики воспринимали любые обращения к вере и идентичности как прикрытие дремучего национализма и ксенофобии. Однако проблемы от этого никуда не уходили. Выборы в Европарламент 2019 года показали, что избиратели лишь частично поддержали «популистов», отстаивающих европейские традиции против наплыва иммигрантов с Ближнего Востока и Африки. Но этого оказалось достаточно, чтобы голос популистов был слышен на общеевропейском и региональном уровнях (в Германии даже «нерукопожатная» партия «Альтернатива для Германии» получила 10% голосов).

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан (член Реформатской церкви) уже на протяжении нескольких лет не оставляет надежд создать традиционалистский фронт для защиты христианских ценностей. Его основные союзники – католики Маттео Сальвини из итальянской «Лиги» и польская партия «Право и справедливость». Политики со столь разными темпераментами и историческим бэкграундом вряд ли когда-либо объединятся, но само это стремление имеет большое значение. Страны Восточной Европы сближает и противостояние с Евросоюзом, который угрожает Польше и Венгрии санкциями за законы о запрете абортов и гей-пропаганды.

    Сам Европейский союз оказался не в состоянии выработать общее мировоззрение для своих членов, что также отразилось в выступлениях чиновников и политиков на Межрелигиозном форуме G20 в Болонье. Как отмечал один из отцов-основателей ЕС Робер Шуман (Ватикан уже начал процесс его признания «блаженным»): «Европе нужна душа, идеал и политическая воля, чтобы служить этому идеалу». Однако в ежегодном послании главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен депутатам Европарламента под названием «Укрепить дух нашего Союза» 15 сентября 2021 года – как раз этой «души Европы» не хватало. Для достижения глобальных целей европейцам недостает единства. Экономическая интеграция и права человека не смогли заменить собой культуру, религию, идентичность.

    Этот ценностный аспект очень многое объясняет в отношениях Запада и России, позволяет понять то, что раздражает, к примеру, Евросоюз. Еще в 2017 году американский социологический центр Пью провел масштабное исследование Центральной и Восточной Европы, которое показало, что именно Россия рассматривается в этом регионе как символ противостояния Западу и либеральным ценностям (даже в Польше). Президент Владимир Путин, заявивший о кризисе либерализма как демократической системы, также стал одним из мировых сторонников традиционализма в противовес аморальному и во многом антихристианскому либеральному порядку. Особенно в России Европу раздражает и то, что без более традиционалистской по духу российской культуры европейская цивилизация немыслима.

    Происходящий политической поворот совсем не означает, что религия снова займет свое место источника тотального освящения повседневной жизни человека от его рождения до смерти, как это было до Нового времени. Тотальность религии уже невозможна, более того, любой авторитаризм, диктат библейских ценностей, уже отвергается практически любой христианской церковью и иными религиями. В современном мире инструменты глобализации и демократические институты оказались намного более привлекательными, чем любые формы теократии или религиозного государства. Как отмечает в своей энциклике Fratelli tutti («Все братья») папа Франциск, социальное милосердие и ответственность значат для верующего и для миссии Церкви сейчас намного больше, чем что-либо другое.

    При этом даже при обязательном наличии атеистов и агностиков в каждом обществе социальная основа для религиозного поворота есть. Во-первых, верующих на Земле стало намного больше, чем когда-либо их было в мире. Объяснить это можно увеличением населения планеты, а значит, и доли в нем людей религиозных. Кроме того, если в Европе количество верующих падает, то в Африке и Юго-Восточной Азии, например, растет. Это то, что социологи называют глобальным сдвигом на Юг – в Южном полушарии происходит религиозный бум. Во-вторых, растет «качество» практикующих верующих по сравнению со всеми предыдущими веками истории человечества. Конечно, это связано с общим ростом образованности населения Земли, наличием хотя бы элементарного уровня просвещения почти во всех странах. Вместе с тем в данном случае стоит говорить о том, что роль таких религиозных активистов-«знатоков» растет как раз в Западном полушарии, традиционно в США, но также и в Европе, и в России.

    Ряд американских социологов еще в 1990-е годы опровергли феномен «европейской исключительности», то есть секулярности, безрелигиозности, Европы по сравнению с остальным миром. Однако сделали это своеобразно. По мнению американцев, Европа никогда и не была религиозной, уровень знаний о вере, о Боге, о Евангелии был очень низким в народной крестьянской среде (пример России это также доказывает). Таким образом, последующая секулярная эпоха лишь отразила реальное состояние общества. Стоит сразу оговориться, что зерно истины в этом есть, но сравнивать разные эпохи невозможно, так как среди крестьян XIX века не проводилось корректных опросов, но их жизнь все равно так или иначе сопровождалась религиозными символами и церемониями, что также очень значимо для мировоззрения. Нынешний поворот к религии показал, что недооценка мистических, символических мотивов действий человека, попытка признать их необязательными и архаичными, приводит к пустоте, потере ориентиров, к беспорядочному возникновению радикальных идей.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •