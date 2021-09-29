В соцсетях отреагировали на снявшегося в рекламе одежды священника

Руководитель молодежного отдела Рязанской епархии, священник Павел Коньков принял участие в фотосессии магазина мужской одежды, его решение подвергли критике некоторые служители и прихожане РПЦ.

Авторы Telegram-канала «Православный футуролог» рассказали о необычном случае, отметив, что не чувствуют «никакого диссонанса, глядя на эти фотографии».

«Женатый батюшка примерил костюмы, которые вполне мог бы носить в повседневной внебогослужебной жизни. Чем не возможность дополнительного заработка для семейного священника? P.S. Как мы и предполагали, коронакризис вынуждает духовенство искать дополнительный доход вне церкви», – отметили там.

Канал также привел слова Конькова, который рассказал в соцсетях, что «долго думал, возможно ли позировать человеку с моим образом жизни, но, решив, что это не хуже, чем работать на стройке или в такси (а многие отцы подрабатывают там, где могут) согласился».

«Было необычно, но весело. Зовите еще! Как еще по-другому примерить хорошие костюмы?», – добавил священник.

Пост на эту тему опубликовал также религовед, журналист Роман Лункин в Facebook. Мнения в комментариях к записи разделились; в частности, руководитель Миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии игумен Виталий (Уткин), оценивая решение Конькова, заявил, что это «отвратительно». На его взгляд, «очень печально, что представитель поколения, которое мы пытались на волне активизма воспитать в Рязани, скатился до такого».

«Дело совсем не в фундаментализме. Вопрос о том, первичен ли для русского попа Исус или хлеба кус, стоит уже лет двести. Ведь не голодные, дети не плачут от нищеты. Перед нами не заработок, а тупая самореализация – от «нечего делать» («хочет вместе мерса беху», прошу прощения за цитату). В Рязани я бы сейчас настаивал на запрете в священнослужении, за соблазн. Но я не там уже 15 лет. Я жалею, что вообще участвовал в создании отделения теологии в Рязанском университете, в деятельности местной семинарии. Позорище», – добавил Уткин.

Он также сравнил позирование в качестве модели с проституцией.

«Я согласен с отцом (Уткиным). Я, правда, не считаю это каким-то проигрышем. Большинство священников абсолютно нормальные люди, но отец Павел Коньков, видимо, так и не понял, что такое священническое служение. Брал ли он благословение у своего правящего епископа на подобную работу? Или нет. Судя по всему, забыл. Есть много священников, которые и работают и служат. Я знаю тех, кто поет в хоре и играет в оркестре филармонии. Есть те, кто пишет докторские и кандидатские диссертации, есть даже те, кто работают финансовыми аналитиками... Но они все брали благословение на эту работу свою. Так что батюшка молодой и красивый, выглядит солидно, но сделал немного неправильно. Акценты не там поставил», – считает пользователь Кирилл Соловьев.

При этом в защиту Конькова выступили многие комментаторы.

«Крутой священник! В человеке должно быть все прекрасно! И одежда, и душа! Видимо, само слово «модель» смущает духовенство», – предположила Виктория Шиповская.

Религиозный и общественный деятель, священник Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков), также работающий врач анестезиологом-реаниматологом, написал: «Замечательно батюшка выглядит!».

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