В РПЦ объяснили, откуда у священников джипы

Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко объяснил, что скандалы со священниками на джипах происходят чаще всего с монахами, которые не имеют семьи и вынуждены тратить жалование только на себя.

Проблема возникла, когда советская эпоха вывела из монастырей черное духовенство, то есть, монахов, не имеющих права заводить семью, и их стали назначать на приходы вместо белого духовенства, полагает Шевченко.

«Изначально вторая категория (черное духовенство) формировалась только внутри мужских монастырей. На приходах служили сплошь женатые батюшки. Во времена богоборческих лихолетий Церкви стало не до жиру, быть бы живу. Появились приходские общины, которые не могли прокормить семейного священника (вдобавок многие из них многодетные). На такие приходы стали посылать иеромонахов», – написал он в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, с тех пор эпоха поменялась, людей в храмах стало больше, и этот выход из положения начал «превращаться в проблему».

«Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Это касается и других резонансных событий», – заявил Шевченко.

Так он прокомментировал ситуацию с публикацией в соцсетях видео, где местный священник припарковался на тротуаре, затем выехал через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был отправлен на покаяние в монастырь, где и умер спустя несколько дней от сердечного приступа.

Чтобы решить проблему, Шевченко предлагает «сделать откат настроек церковных реалий в ту эпоху, когда монашествующие были заняты молитвой и послушанием в специально отведенных для этого обителях».

«Там, где монастырем управляет опытный наместник, бдящий, чтобы насельники не прилеплялись к мирским вещам. Тогда не будет соблазна копить на новый внедорожник и мечтать о карьере епископа, ведь пословица «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» – совсем не про Церковь», – заявил он.

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