Медиакомпания Трампа утроила выручку за счет платного доступа к постам в Truth Social

Tекст: Игорь Иножарский

Trump Media & Technology Group, владеющая платформой Truth Social, отчиталась о выручке в третьем квартале в размере 3 млн долларов, что в три раза больше, чем год назад, причем 1,8 млн долларов принесли подписки на стриминговый сервис Truth+ и сервис Truth API, продающий моментальный доступ к постам Трампа, пишет The Washington Post.

Компания заявила о чистой прибыли в 409,7 млн долларов против убытка в 54,8 млн долларов годом ранее, при этом 496,1 млн долларов пришлись на некэшевые переоценки криптовалюты и акций, а по собственной оценке без этих факторов основной бизнес показал убыток в 12,3 млн долларов при общих активах в 2,5 млрд долларов и дополнительной выручке от рекламы, включая кампанию на 175 тыс. долларов для структуры Freedom 250 в рамках National Park Foundation.

Руководство компании признало, что на фоне перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов акции Trump Media достигли рекордного минимума, а демократы в Конгрессе пообещали расследовать бизнесы Трампа, однако исполняющий обязанности гендиректора Кевин Макгерн призвал инвесторов игнорировать волатильность рынка, заявив: «Мы торговались как прокси для новостного цикла и политических настроений, а не для того, что мы на самом деле строим изо дня в день… Пока рынок торговал заголовками, базовый бизнес не моргнул».

Компания готовится к крупным сделкам и рискам: в конце месяца инвесторы по облигациям на 1 млрд долларов смогут потребовать досрочного погашения, а 14 декабря акционеры проголосуют по слиянию на 6 млрд долларов с фирмой ядерного синтеза TAE Technologies, которое должно закрыться до конца года, при этом траст Трампа с долей в 41% обязался поддержать сделку, рассчитывая получить через TAE выход на рынок чистой энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе против президента США Дональда Трампа подали иск из-за программы платного раннего доступа к его постам в Truth Social. В начале месяца компания Trump Media & Technology Group запустила сервис, позволяющий биржевым трейдерам моментально отслеживать публикации Трампа в Truth Social. В прошлом году помощники Трампа продали крупные пакеты акций Trump Media and Technology Group за несколько дней до введения универсальных импортных тарифов.