Для Церкви будущего нужен откат настроек

В конце ноября в одном из рязанских пабликов «ВКонтакте» появилось видео, где местный священник припарковался на тротуаре, а потом выехал через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В СМИ и соцсетях гвалт, понятно, до небес. Спустя пару дней Совет Рязанской епархии запрещает в служении провинившегося иеромонаха и отправляет его на покаяние в монастырь. Спустя несколько дней виновник умирает – предположительно, от сердечного приступа.

Со стороны православно-патриотичной общественности распространяется письмо, где в случившемся обвиняют «гражданское общество», затравившее священника. А также есть пассаж с намеком на вину епархиального управления, которое якобы не разобравшись, вынесло клирику суровое наказание. Сразу оговорюсь, что не собираюсь выяснять: кто прав, кто виноват. Это дело неблагодарное, да и бесполезное. Хочу поговорить о более важном: какие выводы можно сделать из этой истории на будущее?

Аскетический запрос

Первое, что бросается в глаза – это серьезный запрос общества на Церковь аскетическую. Сегодня актуализируется древний спор между иосифлянами и нестяжателями. И актуализируется не сверху, как было более четырех веков назад, а снизу. Понятно, что в XVI веке развитие церковного землевладения не на шутку тревожило государственную власть, которая нуждалась в свободных землях. Поэтому для князей политически выгодной была позиция последователей заволжского старца – преподобного Нила Сорского.

Сегодня, во времена социального расслоения и коррупционных скандалов, народные массы тоже тяготеют к церковной концепции нестяжателей, но по другой причине. Простым людям претит, когда, например, иеромонахи гоняют на дорогих иномарках и ведут себя по-барски. И людской молве уже неважны оправдательные обстоятельства в виде гипертонии или диабета священника, которому, возможно, стало плохо – и поэтому он припарковался там, где нельзя. Это противоречит их представлениям о христианстве. И этот факт перевешивает все прочие аргументы.

Древний лайфхак

Это значит нам, священникам, пора стремиться соответствовать евангельскому образу доброго пастыря. Тем более нынче, когда у каждого прохожего с собой в кармане видеокамера, встроенная в смартфон. Общественный контроль, который всегда начеку. С одной стороны, это очень даже хорошо. Помогает нам быть всегда в духовном тонусе. С другой стороны, о священниках в публичном поле вспоминают, как о самолетах – то есть только тогда, когда они «падают».

А ведь Виктор Цой несомненно был прав, когда пел: «следи за собой, будь осторожен». На мой взгляд, это перефразированные слова апостола Павла: «смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» (Еф. 5, 15). И это нужно напоминать с начальной семинарской скамьи. Речь, конечно, не о лицемерии и поддакивании общественному мнению. Священнослужитель не артист, чтобы жить напоказ. Ему достаточно начать подражать своему Богу. Не только внешне, вроде отращивания бороды и усов. Для этого в Церкви есть древний лайфхак – когда что-то делаешь, спроси себя: а как бы на это посмотрел Христос?

Черная категория

Эта печальная история вскрыла еще одну проблему, порожденную советской эпохой. Это монахи на приходах. Для тех, кто не в теме: в Русской православной церкви два основных типа духовенства: белое (женатые) и черное (монашествующие). Изначально вторая категория формировалась только внутри мужских монастырей. На приходах служили сплошь женатые батюшки. Во времена богоборческих лихолетий Церкви стало не до жиру, быть бы живу.

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Появились приходские общины, которые не могли прокормить семейного священника (вдобавок многие из них многодетные). На такие приходы стали посылать иеромонахов. Но вот эпоха поменялась, и людей в храмах стало больше. И когда-то выход из положения начал превращаться в проблему. Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Это касается и других резонансных событий.

Откат настроек

И что делать? – спросите вы. Как минимум, сделать откат настроек церковных реалий в ту эпоху, когда монашествующие были заняты молитвой и послушанием в специально отведенных для этого обителях. Там, где монастырем управляет опытный наместник, бдящий, чтобы насельники не прилеплялись к мирским вещам. Тогда не будет соблазна копить на новый внедорожник и мечтать о карьере епископа, ведь пословица «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» – совсем не про Церковь.

А когда иеромонахи наполнят мужские монастыри, освободится множество сельских и городских приходов, где уже семейные батюшки смогут приложить свои умения. Тогда женатый священник, наконец, перестанет думать о том, как прокормить троих (пятерых, семерых) детей, и спокойно займется прихожанами.

После – для того, чтобы семейное духовенство не возгордилось – разработать и ввести положение о необходимости в обязательном порядке пересесть на машины среднего класса. А тем, кто к этому не готов, поднять церковный налог для настоятелей – владельцев машин премиум-класса. Вырученные пожертвования пустить на социальное служение и благотворительность.

Идеалистичная картина

Думаю, что многие, прочитав эти строки – улыбнутся. Да, конечно, может картина и нарисована слишком идеалистично. Но христиане, по своей сути, и призваны к идеализму. А что касается скептических насмешек, то мне в детстве старшие всегда говорили, когда я был излишне насмешлив: «смотри, плакать будешь». Как бы нам всем не заплакать. В русской истории таких моментов было немало.

Короче говоря, пора делать работу над ошибками. В противном случае общественное мнение может закрыть дороги в храмы для тех, кому вера необходима.

А те, кто еще умеет молиться, помяните покойного иеромонаха Сергия, ему сейчас... ох, как нужны наши молитвы.