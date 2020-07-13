Медиастарцы как продукт времени и пиара

Взгляд
13 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
Разделы

Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов – гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
Перейти а раздел…

Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

Победа Анджея Дуды своего рода сюрприз: еще два-три месяца назад соцопросы сулили ему поражениеФото: ZUMA/ТАСС
Президентом Польши останется Анджей Дуда: итоги выборов еще не подведены, но экзитполы отдают ему победу с минимальным отрывом от конкурента. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля − национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть. Парадоксально, но это нам только на руку. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Медиастарцы как продукт времени и пиара

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...

Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кого и почему осудили за госизмену

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

      Перейти а раздел…

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Армия Азербайджана показала уничтожение огневой позиции ВС Армении
              В катастрофе Ан-2 в Нижегородской области выжил один человекУкраина захотела подключить США и Британию к переговорам по ДонбассуПрезидент Сербии опроверг причастность России к протестам в БелградеЦБ рассказал о схеме мошенничества по типу «Зарабатывай с нами!»
              В крупнейших реках Европы нашли множество одноразовых масок и перчатокГерой России поделился воспоминаниями о событиях августа 2008 годаОпубликовано видео пожара на корабле ВМС США в Сан-ДиегоПервая страна ЕС объявила о готовности открыть границы для россиян
              На ночной акции в поддержку Фургала в Хабаровске значительная часть участников была пьянаУральские ученые придумали, как производить вино и сыр из сорнякаСтало известно о желании Трампа продать Пуэрто-РикоМинобороны рассказало о стройке трубопровода для переброски воды в Симферополь

              Главная тема


              Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

              Вице-премьер Украины


              Киев захотел «модернизировать» Минские соглашения

              уникальные кадры


              Ракетные удары штурмовиков Су-25СМ3 показали из кабины пилота

              особый случай


              Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

              Видео

              разведка и контрразведка


              Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

              последствия карантина


              Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              стэнфордский эксперимент


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?


              Святослав Шевченко

              Медиастарцы как продукт времени и пиара

              Святослав Шевченко
              Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              		 13 июля 2020, 09:18

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Громкая история со схимонахом Сергием (Романовым) из Среднеуральского монастыря, который недавно был лишен сана за канонические преступления, проиллюстрировала новую реальность в жизни Русской православной церкви. В которой наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев.

              Сама проблема для новейшей церковной истории не новая. Еще в декабре 1998 года Священный Синод принял так называемое постановление о младостарчестве, 13 пунктов которого вводят меры по профилактике гуруизма в российском православии. В частности, введен запрет на разные виды принуждения: к монашеству, отказу от брака и медицинской помощи, к смене места жительства и работы, по неисполнению гражданского долга и так далее. А также запрещено создание общин, противопоставляющих себя иерархии, другим приходам и собратьям-священникам, что само по себе разрушает единство Церкви.

              Удар молотком

              О священнике Сергии (Романове) из-под Екатеринбурга лично я узнал из сарафанного радио, из которого доносились мрачные вести о сжигании в обители паспортов, избиении воспитанников в монастырском приюте, отчитках бесноватых детей. Наверное, уже тогда, лет десять назад, нужно было что-то предпринимать, но, к сожалению, не предприняли. Как и во многих других случаях. Вспоминаю подобную историю десятилетней давности и в нашей Благовещенской епархии, где священник Владимир Коротков на своем приходе также начал читать с амвона политические проповеди, потом и вовсе начались «чудеса».

              Вовремя не отреагировали, дошло до того, что этот настоятель перестал признавать своего патриарха. Епархиальное управление начало решать проблему. Адепты священника стали бомбардировать амурские форумы и СМИ сообщениями, что их притесняют, а потом забаррикадировались в храме и пригрозили самосожжением. В результате один из священнослужителей, пришедший увещевать мятежников, получил удар молотком по голове. Потом ситуация вроде успокоилась, но весь приходской актив ушел в раскол за своим «батюшкой». И от подобных сценариев не застрахован никто.

              Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

              Построение медиаимперии

              С одной стороны, развитие информационных технологий сделало духовенство намного ближе и понятнее людям. С другой – появился инструмент, который в руках конъюнктурщиков может наделать много бед. Вспоминается экс-священник Владимир Головин из Болгара, по благословению которого в интернете была создана целая медийная империя с сайтами, аккаунтами в соцсетях и видеоканалами. Все это не на шутку вскружило ему голову. И когда его проповеди и деятельность стали вызывать вопросы у сектоведов и Синодальной богословской комиссии, идейные админы его пабликов запустили информационную кампанию, подключив лидеров общественного мнения. Другими словами, Головин пошел на поводу у своих последователей, поддался их оппозиционному настроению в тот момент, когда от него требовалось немного смирения.

              В этом отношении монах Сергий (Романов) очень похож на своего коллегу по лишению сана. Он тоже богословски малообразован, и сам в технологиях мало что смыслит. А потому доверился своему молодому последователю, имеющему нужный опыт и специализацию. Подобное доверие и сыграло с обоими медиастарцами злую шутку. Ведь из песни Виктора Цоя слов не выкинешь, потому что «война – дело молодых». И, видимо, когда помощники показывали своим патронам результаты кампаний в виде многотысячных просмотров роликов и лайков, у тех могла сложиться иллюзия, что правда и «народ Божий» – на их стороне. Короче говоря, «короля делает свита», как говаривал старина Макиавелли.

              Политическая всеядность

              В этом отношении отдельного внимания требует пиарщик мятежного схимника из Среднеуральского женского монастыря. 32-летний Всеволод Могучев начинал свою общественно-политическую карьеру в националистических объединениях Екатеринбурга, затем метнулся в патриотику – сотрудничал с региональными отделениями «Наших», «Молодой гвардии», «России молодой». С 2009 года он партийный функционер ЛДПР. В разные годы пытался баллотироваться в местные депутаты, но безуспешно. В 2017-м предлагал свои услуги в екатеринбургском штабе Навального и в фонде «Город без наркотиков».

              И только весной 2019 года засветился как православный активист в истории со строительством Екатерининского храма в Екатеринбурге. Так он познакомился с ребятами из «Сорока сороков». А уже осенью прошлого года становится корреспондентом и телеведущим екатеринбургского оппозиционного телеканала «Крик ТВ». Очевидно, что Всеволод Могучев обладает изрядной политической всеядностью. Именно в его передачах на канале появляются первые сюжеты про Среднеуральский монастырь и отца Сергия, которые собирают множество просмотров.

              Пресс-секретарь монаха

              И вот весной 2020 года он уходит из телевизионной журналистики в «другие интересные проекты», как он сам выразился в разговоре с коллегой – журналистом Евгением Анисимовым. Он становится пресс-секретарем духовника Среднеуральского монастыря. Похоже, что Могучев выполняет и роль личного спичрайтера необразованного монаха Сергия, который на камеру читает только по бумажке, и то с запинками, будто видит малознакомый текст. Кстати, все записанные видео обращений опального духовника Всеволод Могучев почему-то выкладывает на собственном УouТube-канале, количество подписчиков которого за короткое время увеличилось как минимум на 10 тысяч пользователей.

              Удивительно, но у обители до сих пор нет официальных ресурсов в интернете, если не считать неофициальных страничек в соцсетях, открытых почитателями медиастарца. Похоже, что молодой пиар-менеджер пока не торопится таковые открывать. Из воспоминаний бывшего руководителя штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых, которыми он делился со СМИ Екатеринбурга, можно понять, что Могучев стремился к сотрудничеству лишь на одном условии ­– продвижение личного бренда, раскрутка самого себя. В этой связи можно предположить, что пиарщик, имеющий, кстати, судимость за мошенничество, использует пожилого скандального монаха для того, чтобы заработать известность на этой истории.

              Мечты пиарщика

              Тот же Кузьминых признавался, что Всеволод в истории с противостоянием по Екатерининскому храму винил во всем епархиального пресс-секретаря, против которого предлагал организовать информационную кампанию, но навальнисты его не поддержали. А затем он пытался зайти в Екатеринбургскую епархию с другой стороны – через протоиерея Максима Миняйло, руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Видимо, мечтал о кресле пиарщика епархии, но здесь дело не выгорело. Зато повезло с доверчивым схиигуменом, которому как раз требовался толковый парень, чтобы отбиваться от назойливых журналистов, давно «копающих» под монастырь.

              Надо отдать должное Могучеву, который со своей стороны ревностно взялся за работу: создает драматургию с обращениями схимника, делает видеоотзывы и опросы, взаимодействует с лидерами общественных мнений, устраивает пресс-туры и так далее. Все по канонам PR-продвижения. Не удивлюсь, если окажется, что именно активный пиарщик, пишущий сценарии для видео из обители, надоумил неграмотного старца выбрать путь противостояния с церковным начальством. В принципе, он добился того, чего искал. Теперь он популярен. Через него журналисты контактируют с осажденным монастырем.

              Какой вывод можно сделать из этой истории? Церкви пора готовить своих талантливых пиарщиков, которые могли бы в режиме реального времени реагировать на любые вызовы, в том числе защищаться от проходимцев и гуру всех мастей. Потому что количество таких историй будет только увеличиваться – информационный мир не стоит на месте.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

              Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
              То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

              Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

              Павел Волков, публицист
              «Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Святая София стала символом грядущих больших перемен

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Человечество пошло по пути мышей

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Почему битва за Британию была важна для СССР

              Тимур Шерзад, журналист
              80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
              Обсуждение: 28 комментариев

              Живых людей математической моделью не охватишь

              Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
              Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
              Обсуждение: 117 комментариев

              Все идет под нож ради свободы

              Андрей Бабицкий, журналист
              Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Пять ошибок Виктора Януковича

              Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
              9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Бороться с гей-пропагандой уже поздно

              Сергей Мардан, публицист
              Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
              Обсуждение: 65 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............