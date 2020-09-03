Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

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3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

Второе полугодие для Газпрома будет противоречивым REUTERS/Christian Charisius
Спотовые цены на газ в Европе снова растут и уже достигли максимума с осени 2019 года. Это хорошие новости для Газпрома. Российский трубопроводный газ должен вернуть свое ценовое превосходство над американским СПГ и любым другим сжиженным газом. Этот конкурент серьезно подкосил позиции Газпрома в Германии и Турции, которые традиционно покупали больше других. Однако второе полугодие должно все изменить.  Подробности...
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Навальным затыкают «Северный поток – 2»

Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада Ruptly/YouTube
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили немецкие военные токсикологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Как Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри

За лозунгами в руках белорусских протестующих стоят зарубежные спонсоры Zuma/ТАСС
Запад громко упрекает Россию во «вмешательстве в дела Белоруссии» – и это в тот самый момент, когда ряд западных стран нагло давят на белорусское общество и государство. Какие страны и каким образом занимаются в реальности подобным вмешательством – и почему великие западные державы на время отошли в сторону от этого процесса? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии: православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...

Государство – не машина удовольствия

Герман Садулаев, писатель, публицист
Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тетей. Больше никого нет. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Минское соглашение будут спасать пенсионеры

Сергей Миркин, журналист, Донецк
У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Закрепление особого статуса ЛДНР в конституции Украины является гарантией того, что Киев не отменит права региона через месяц после того, как их предоставит. Подробности...
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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 14 комментариев
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    Святослав Шевченко

    Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

    Святослав Шевченко
    Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
    		3 сентября 2020, 17:00

    В белорусских протестах есть и религиозный фактор. Точно так же, как он присутствовал и на украинском Майдане. В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии: православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию.

    Мягкая сила

    В Белой Руси свыше 1700 общин Белорусской православной церкви, и около 500 учреждений Римско-католической церкви. По разным статистическим данным, в стране 65-70% православных верующих и около 15-20% католиков. Причем, свыше 60% всех католиков сосредоточены на западе Белоруссии, который граничит с Польшей – в Гродненской области, где проживает множество этнических поляков. Всего в стране около 400 тысяч поляков, подавляющее большинство которых, разумеется, католики.

    Польша давно простирает свое влияние на Белоруссию, которую видит своей геополитической буферной зоной. Именно поэтому Польша транслирует свои идеи через кабельное телевидение («БелСат»), радиостанции («Рация», «Полония», «Европейское радио для Беларуси»), интернет-сайты («Хартия-97», «Белорусский партизан», «Историческая правда») на белорусском языке, а также посредством фондов («Свободная Беларусь», «Польша – Беларусь», «Помощь полякам на востоке») и системы грантов, развивающих «демократию».

    Кроме этого, Римско-католическая церковь уже несколько лет рассматривается белорусскими властями в качестве польской «мягкой силы». Поскольку среди католического духовенства немало ксендзов из Польши, которые, по мнению уполномоченного по делам религии Белоруссии Леонида Гуляко, «пробуют заниматься политикой». В этой связи, власти страны начали урезать квоту на въезд в страну иностранных проповедников, ратуя за появление национальных ксендзов.

    Критика режима

    Удивительно другое: некоторые православные белорусы искренне завидуют католикам, которые первыми и чуть ли не официально поддержали протесты - в лице, например, главы Римско-католической церкви в Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, выступившего с резкой критикой режима Лукашенко. Во время акций протеста в Минске торжественно звонили колокола католического кафедрального собора.

    Свои заявления в поддержку белорусского протеста сделали и другие католические деятели, например, мюнхенский кардинал и глава украинских греко-католиков. А на акции возле белорусского посольства в Москве можно было заметить весёлого священника-францисканца.

    И для католиков, в отличие от православных, участие в политических акциях не является моветоном, потому что подобное в природе Римско-католической церкви, которая прошла исторический путь до христианского социализма, выступающего за солидарность с трудящимися.

    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

    Теология освобождения

    Этот путь начался во Франции XIX века с печатных католических изданий либерального толка («L’Avenir», «L’Ére nouvelle», «Le Сorrespondent») на волне энтузиазма, вызванного Французской июльской революцией. Вокруг редакций стали группироваться верующие, среди которых стали появляться священники и даже епископы. Затем идеи перекинулись на католические СМИ и университеты Европы. Таким образом, стало зарождаться движение, именуемое социальным католицизмом. Из него развились такие либеральные течения, как неотомизм, американизм, теологический модернизм, новая теология и прочие.

    Одним из самых радикальных течений стала теология освобождения, в котором Христос представлялся освободителем угнетенных, где христианская миссия сводилась к политической деятельности по поиску социальной справедливости и защите притесняемых. Свое развитие это учение получило в Латинской Америке, где католические священники шли рабочими на производства, чтобы разделить участь народа, и даже брали в руки оружие во время государственных переворотов. Яркой иллюстрацией стала сандинистская революция в Никарагуа, когда многие католические священники, последователи «теологии освобождения», оказались на определенное время министрами нового правительства.

    Мирное житие

    Православная Церковь на Руси во все времена была хотя бы внешне аполитичной, а в периоды гражданских потрясений – контрреволюционной. По православному вероучению, первым революционером стал дьявол, а из людей – Адам и Ева. Именно поэтому верующие за православным богослужением просят «тихого и мирного жития», то есть избавить их от революций и переворотов. Потому что святые восточной церкви в один голос утверждают, что справедливости на земле не существует. Тем не менее, в новое время в Русской православной Церкви появились миряне и священники, которые не против примерить на себя роль участников борьбы за справедливость. Они вместе с оппозицией подписывают «открытые письма», и даже участвуют в митингах протеста.

    Последние события в Белоруссии словно гильотиной разрубили полотно мнений верующих Русской православной Церкви на две части. Равные или неравные – об этом должны рассуждать социологи. Этот факт можно невооруженным взглядом увидеть в социальных сетях, где визуализируются идейные баталии. Одни безоговорочно поддерживают митингующих белорусов, выступающих против нечестных выборов, насилия и несменяемости власти. Другие – видят «оранжевые» сценарии, которые приведут к большой крови, и к появлению на карте ещё одной братской страны, заряженной ненавистью к России и всему русскоязычному.

    Разность подходов

    В этом проявляется та самая разность исторических подходов к протестам в Белоруссии. И христиане здесь не исключение из правил. Православные либералы широко раскрытыми глазами смотрят в будущее, в котором наивно жаждут видеть только позитив. Верующие консерваторы черпают вдохновение из прошлого, предпочитая учиться на ошибках минувших дней.

    Русская православная Церковь, пусть и в меньшем масштабе, но проходит путь, которым уже давно идут католики. В русском сегменте интернета уже давно действуют такие информационные рупоры православной либеральной мысли, как, например, «Православие и мир», «Богослов.ру», а сейчас к ним присоединились и некоторые телеграм-каналы. Примечательно, что на том же «Правмире» во время украинских событий 2014 года появлялись статьи, прославляющие госпереворот, например, «Богословие Майдана». Вокруг этих площадок формируется группа православных либералов, среди которых немало священников, и даже епископов, симпатизирующих митингам протеста в России и на постсоветском пространстве.

    Гимн оппозиции

    В этой связи примечательно, что с резкой критикой своего правительства выступил  глава Гродненской епархии архиепископ Артемий (Кищенко), а духовенство исполнило гимн белорусской оппозиции «Могутны Божа». Там же, в Гродно, состоялось шествие в поддержку протеста, где приняли участие священнослужители и верующие разных религиозных деноминаций – православные, католики, протестанты и иудеи.

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    В свою очередь, на провластном митинге в Гродно президент Белоруссии Александр Лукашенко, обратившись к священникам, призвал их остепениться и заняться своим делом. И намекнул, что государство на эти факты с безразличием смотреть не будет. Но дело даже не в Лукашенко, которого считают диктатором и дипломатически легкомысленным. А в попытке поймать чужую волну.

    Чужие речевки

    Проблема в том, что когда духовенство солидаризируется с какой-либо политической силой, это раскалывает верующих, для которых священники являются лидерами мнения. Потому что политика - это всегда борьба за власть, которая, в том числе, предполагает и антиконституционные кровавые сценарии.

    Получается, что православные должны молчать? Конечно, нет. Конструктивная критика допустима, опасно другое – протестовать за компанию, пробавляясь чужими речевками, поскольку у организаторов могут быть скрытые мотивы. Ведь мало кто захочет, чтобы его использовали в корыстных целях. И потом, самое главное дело православных верующих – это молитва.


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