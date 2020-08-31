Главу белорусских католиков не впустили на территорию республики

Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны, сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.

«Митрополит Кондрусевич находится на границе, его не впускают и ничего не комментируют. Мы пытаемся разобраться в ситуации», – передает ТАСС слова Санько.

При этом официальный представитель госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что «государственный пограничный комитет не комментирует эту информацию».

Напромним, Кондрусевич призывал писательницу Светлану Алексиевич следить за своей речью. По его словам, она нагнетает ситуацию, предрекая Белоруссии межрелигиозную войну, хотя в республике нет предпосылок для братоубийственной резни.