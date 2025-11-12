Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
«Белавиа» первой подключилась к российской системе связи «борт – земля» Ростеха
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» начал коммерческую эксплуатацию российской системы цифровой авиационной связи «борт – земля» (ACARS), разработанной компанией «Инфоком-Авиа» (входит в «Азимут» Ростеха).
Компания «Инфоком-Авиа», входящая в структуру «Азимута» госкорпорации «Ростех», подписала соглашение с белорусским национальным перевозчиком «Белавиа» о коммерческом использовании российского цифрового авиационного сервиса «борт – земля» (ACARS), передает ТАСС. Это первый случай подключения иностранной авиакомпании к системе отечественной разработки.
Ранее к платформе ACARS уже были подключены российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7. Как рассказал гендиректор «Инфоком-Авиа» Виктор Соломенцев, сервис существенно повышает эффективность эксплуатации авиапарка и безопасность полетов. «Теперь и наши белорусские коллеги оценили положительный эффект от его применения», – отметил Соломенцев.
Система ACARS была создана специалистами «Инфоком-Авиа» и «Азимута» как альтернатива иностранным аналогам, доступ к которым ограничен из-за санкций. Сервис обеспечивает передачу телеметрических данных с самолетов в центр управления авиакомпании и позволяет экипажам получать метеопрогнозы, технические инструкции и другую важную информацию в реальном времени.
Командир авиаотряда «Белавиа» Олег Салтовский сообщил, что специалисты белорусской авиакомпании уже активно пользуются системой. Он отметил: «С помощью системы они в режиме реального времени получают информацию о состоянии воздушного судна и его агрегатов в полете». По его словам, внедрение ACARS помогает экономить топливо и оперативно организовывать техобслуживание сразу после приземления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех создал российскую систему кибербезопасности для авиационной отрасли. Система заменила зарубежные аналоги, которые ранее использовались на предприятиях гражданской авиации. Решение позволяет защититься от внешних угроз и кибератак. Комплекс гарантирует устойчивую работу авиационных систем на территории России.