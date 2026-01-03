Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Financial Times назвала самого высокооплачиваемого чиновника ЕС
Глава ЕЦБ Лагард стала самым высокооплачиваемым чиновником ЕС
Полная зарплата главы Европейского центрального банка Кристин Лагард оказалась на 56% выше, чем обнародованная в отчете, пишет Financial Times.
По подсчетам издания, только базовая зарплата делает Лагард «самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Сообщается, что в 2024 году Лагард получила примерно 726 тыс. евро, что на 56% превышает сумму в 466 тыс. евро, указанную в годовом отчете ЕЦБ как базовую зарплату. Кроме того, отмечается, что доход Лагард почти в четыре раза выше, чем у главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лагард в 2023 году попросила 26 членов совета управляющих отказаться от телефонов на заседаниях, чтобы прекратить утечку информации. В 2019 году депутаты Европарламента одобрили назначение Лагард на пост главы Европейского центрального банка.