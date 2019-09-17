ЕП одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

Депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Голосование прошло во вторник на пленарном заседании в Страсбурге, трансляция которого ведется на сайте Европарламента, передает ТАСС.

За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649.

До этого ее кандидатуру поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам. Теперь лидеры стран - членов Евросоюза (ЕС) на саммите 17-18 октября должны утвердить ее назначение.

В начале июля лидеры ЕС договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ, а до этого была министром финансов Франции, передает РИА «Новости».

В конце июля сообщалось, что совет управляющих ЕЦБ не возразил против того, чтобы Лагард заняла эту должность.

Лагард должна сменить на этом посту Марио Драги, чей восьмилетний срок полномочий истекает 31 октября 2019 года.